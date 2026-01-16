#HOY:

Tensión en el ártico

Europa despliega tropas en Groenlandia, mientras Trump amenaza con aranceles

Francia, Alemania y Noruega son algunos de los países miembros de la OTAN que enviaron militares a la isla ártica. A la vez, el presidente de Estados Unidos insiste alegando "razones de seguridad".

Un miembro de las fuerzas armadas francesas camina sobre hielo durante un ejercicio militar junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia. Foto: REUTERS / Guglielmo Mangiapane.Un miembro de las fuerzas armadas francesas camina sobre hielo durante un ejercicio militar junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia. Foto: REUTERS / Guglielmo Mangiapane.
Mientras Donald Trump insiste en anexar Groenlandia, los países de Europa empezaron un desembarco militar en la zona del eje ártico.

El presidente de Estados Unidos dijo este viernes que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con la isla parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

"Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional", manifestó en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

FILE PHOTO: Snow covers the city of Nuuk, Greenland, February 9, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File PhotoNieve en la ciudad de Nuuk, Groenlandia, territorio en disputa entre Estados Unidos y Europa. Foto: REUTERS / Sarah Meyssonnier.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia, rica en minerales, y ha acusado a las autoridades de la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a sus rivales Rusia y China.

Groenlandia está ubicada en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico, lo que la vuelve un territorio geopolíticamente codiciado, en medio del contexto convulsionado en el plano internacional.

Presencia militar europea

Mientras, varios países europeos se encuentran en pleno despliegue de personal militar en Groenlandia. En concreto, a lo largo de la semana, fueron Francia, Suecia, Alemania y Noruega los que anunciaron el envío de tropas a la isla.

De acuerdo al Ministerio de Defensa francés, el desembarco tiene como fin una misión de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés "Arctic Endurance", aunque los movimientos cobran relevancia en medio de las declaraciones norteamericanas.

saSoldados alemanes durante un ejercicio de la OTAN. Foto: Kay Nietfeld / DPA.

"Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán", precisó en la red social X el presidente francés, Emmanuel Macron, que advirtió la víspera contra las pretensiones anexionistas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", dijo el presidente francés, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en Istres, en el sureste del país.

La posición danesa

El ministro danés de Relaciones Exteriores otorgó declaraciones a la prensa de su país, en reacción a las declaraciones de la Casa Blanca sobre la posibilidad de anexar Groenlandia.

"Es imposible. No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", declaró Lars Løkke Rasmussen a la cadena pública DR.

The flags of Greenland, the Faroe Islands, Denmark and Iceland flutter outside North Atlantic House in Copenhagen, Denmark, January 14, 2026. REUTERS/Tom LittleLas banderas de Groenlandia, las Islas Feroe, Dinamarca e Islandia ondean frente a la Casa del Atlántico Norte en Copenhague, Dinamarca. Foto: REUTERS / Tom Little.

"Además, eso no es necesario para responder a los intereses estadounidenses, tal y como fueron definidos ayer", agregó.

Según declaró Rasmussen a DR, en la reunión en Washington, ambas partes coincidieron en que están "en desacuerdo sobre ese punto" y acordaron "intentar lanzar un proceso de diálogo de alto nivel, dentro del respeto de las líneas rojas del Reino de Dinamarca".

"En otras palabras, ¿existe un medio de responder a los deseos legítimos de Estados Unidos en materia de seguridad pero respetando la integridad del Reino [de Dinamarca]? Eso es lo que acordamos y eso es lo que me sirve de base", señaló el canciller.

