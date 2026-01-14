Francia abrirá un consulado en Groenlandia ante el avance de EE.UU.

Francia anunció la apertura de un consulado en Groenlandia a partir del 6 de febrero, una decisión con fuerte carga política y estratégica que busca reforzar la presencia europea en el Ártico. El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y se inscribe en un contexto de tensiones internacionales vinculadas al creciente interés de Estados Unidos en la isla.
La nueva sede diplomática funcionará en Nuuk, capital del territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, y representa un gesto concreto de respaldo a la soberanía danesa y al alineamiento europeo en una región clave desde el punto de vista geopolítico, científico y militar.
Presencia francesaen el Ártico
La decisión de instalar un consulado fue definida tras una visita del presidente Emmanuel Macron a la región durante el último verano europeo. Posteriormente, Barrot viajó a Groenlandia a fines de agosto para avanzar en los preparativos de la representación diplomática, cuya inauguración está prevista para los primeros días de febrero.
La apertura se concretará en los primeros días de febrero. Crédito: REUTERS.
Desde el gobierno francés señalaron que la apertura permitirá a París contar con una presencia permanente en el territorio, con capacidad para seguir de cerca los acontecimientos políticos y fortalecer los vínculos institucionales con las autoridades locales y danesas. El consulado también facilitará una participación más activa en debates vinculados al futuro del Ártico.
Respuesta a la presión deEstados Unidos
El anuncio se produce en un momento sensible, marcado por las reiteradas expresiones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su interés en que Estados Unidos adquiera Groenlandia. Estas declaraciones generaron preocupación tanto en Europa como en las autoridades locales de la isla.
En ese marco, Barrot remarcó que la iniciativa francesa busca enviar un mensaje claro frente a las presiones provenientes de Washington. Según explicó, la intención es reforzar la posición de Francia y de la Unión Europea antes de encuentros previstos entre representantes de Dinamarca, Groenlandia y altos funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca.
Ciencia, política y soberanía
El canciller francés destacó que el consulado no solo tendrá un rol político, sino también científico. Groenlandia ocupa un lugar estratégico por su ubicación, su pertenencia al espacio europeo y su rol dentro de la OTAN, además de ser un territorio clave para la investigación climática y medioambiental.
El movimiento responde a crecientes tensiones internacionales. Crédito: Xinhua.
En ese sentido, Francia pretende ampliar la cooperación en áreas científicas y de protección ambiental, al tiempo que rechaza de manera explícita cualquier propuesta de venta o integración del territorio a Estados Unidos. La iniciativa también apunta a consolidar la voz europea en una región donde crece la competencia entre potencias occidentales.
La postura de Groenlandia y Dinamarca
Las autoridades groenlandesas reiteraron su rechazo a cualquier proyecto de anexión. El primer ministro local, Jens-Frederik Nielsen, volvió a expresar que la isla opta por mantener su estatus dentro del Reino de Dinamarca y reforzar su vínculo con Europa, una posición que fue respaldada por el gobierno francés.
En paralelo, Dinamarca y Groenlandia avanzan en la coordinación de reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses, con el objetivo de abordar las tensiones generadas por las declaraciones de Trump y discutir los marcos de cooperación en materia de seguridad y ciencia.
El establecimiento del consulado implicará el desembarco de un equipo diplomático francés encargado de las relaciones institucionales, culturales y científicas, además del seguimiento de los intereses franceses en el Ártico. Desde París consideran que esta iniciativa contribuirá a estabilizar el escenario regional y fortalecer el rol de la Unión Europea en los procesos de decisión.