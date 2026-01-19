Cumbre en Suiza

Milei viaja a Davos, donde todos los reflectores apuntan a Trump

El mandatario argentino buscará consolidarse ante la élite financiera global mostrándose como un aliado primordial de su par de los Estados Unidos, en un mundo cada vez más polarizado que amenaza el “Espíritu de diálogo”, lema del 56° Foro Económico Mundial.