Asoma el riesgo de una “burbuja IA” que se suma a las tensiones geopolíticas en el mundo
La advertencia está contenida en el “Chief Economists’ Outlook” difundido en la antesala del Foro Económico Mundial. El impacto en el dólar y en metales como cobre, plata y oro. La exposición de la Argentina.
La Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, reúne a líderes desde hace más de medio siglo.
Un 53% de los economistas principales del Foro Económico de Davos espera que las condiciones económicas mundiales se debiliten, un 28% pronostica que no habrá cambios y apenas un 19% proyecta una economía más fuerte. Así lo revela el “Chief Economists’ Outlook”, en la antesala del encuentro que arranca en Davos, con especial foco en geopolítica y crecimiento y al que asistirá Javier Milei.
Los analistas advierten riesgos macroeconómicos (burbujas de activos y deuda); tensiones geopolíticas y geoeconómicas entre las presiones territoriales y arancelarias de Donald Trump y exportaciones chinas buscando nuevos destinos y costos militares asociados por ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que afectan en especial a Europa.
Los activos en la perspectiva de los economistas del Foro de Davos.
En este escenario, China -a pesar de mejoras recientes- enfrenta riesgos de deflación y problemas continuos en su sector inmobiliario, con expectativas de caídas adicionales en los precios de viviendas. Y el viejo continente está “lastrado” no solo por los costos del conflicto con Vladimir Putin sino por tendencias demográficas y marcos regulatorios fragmentados.
La burbuja temida
Sin embargo, hay un especial apunte entre los riesgos que los analistas prevén. Existe una preocupación significativa sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales en los mercados financieros, especialmente en Estados Unidos.
El auge concentrado en las acciones de tecnología e inteligencia artificial (IA) ha llevado las valoraciones de las principales empresas ("los siete magníficos") a niveles históricamente altos, lo que plantea el riesgo de burbujas y correcciones abruptas.
¿A qué valores impactaría una caída de acciones de las IA?
El 74% de los encuestados espera una caída significativa en los activos de IA de EE. UU. tenga un impacto generalizado en la economía global. Además, el oro y las acciones estadounidenses muestran patrones asociados históricamente con episodios de burbujas
“Durante el último año, los mercados globales se vieron impulsados por un auge concentrado de acciones líderes en IA. Aunque todavía están por debajo de los niveles alcanzados en el pico de la burbuja puntocom, las valoraciones de las siete principales empresas tecnológicas de Estados Unidos (las “siete magníficas”, M7) ahora han alcanzado el 10% superior de sus distribuciones históricas”.
El impacto global
Los mismos analistas prevén que a pesar de la gravedad del contagio potencial, la mayoría de los expertos no considera que este escenario desencadene una depresión prolongada. El 59% de los encuestados anticipa que el impacto de una caída en las acciones de IA de EE. UU. sería de corta duración.
¿Durante cuánto tiempo se prolongaría el impacto si colapsa la burbuja de IA?
Esto se diferencia de otros riesgos, como una caída significativa del dólar estadounidense, que la mayoría (56%) considera que tendría consecuencias duraderas. Un factor mitigante es que, a diferencia de la burbuja dot.com, las empresas líderes de IA actuales ya son altamente rentables y están respaldadas por inversiones reales en infraestructura.
Las advertencias son formuladas no solo por economistas de grandes corporaciones o bancos. El informe tiene entre sus responsables a Indermit Gill (BM), Petya Koeva-Brooks (FMI), Álvaro Santos Pereira (OCDE), Beata Javorcik (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo); Debora Revoltella (Banco Europeo de Inversiones) y Laura Alfaro (BID).
ellos se suman Sven Jari Stehn (Goldman Sachs), Paul Donovan (UBS),Ludovic Subran (Allianz); Mario Mesquita (Itaú Unibanco); Paul Gruenwald (S&P Global Ratings) y Jinny Yan (ICBC Standard Bank). El proceso de consulta y la publicación del informe es responsabilidad de Saadia Zahidi, directora General del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y Sociedad.
Oportunidad Argentina
Aún en la senda de estabilización ponderada por el FMI y con la compra de reservas de la última semana, no es un secreto para los analistas argentinos que la falta de reservas netas expone al país a golpes en los mercados internacionales. Pero también abre oportunidades con más inversiones mineras en la Argentina si se confirma que Beijing retaceará a occidente el acceso a “tierras raras”.
Existe una alta expectativa de conflictos en este sector. Un 84% de los economistas del Foro, espera que las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos se mantengan o aumenten. Esto sugiere que una crisis en este mercado no sería solo de precios, sino de acceso geopolítico, donde Argentina podría verse “elegible” por socios comerciales poderosos.
Sin embargo, la burbuja de la IA podría también impactar negativamente en el precio de los metales o de la energía, como advierte el reporte. Pero otra vez la carrera geopolítica por la energía (y las zonas alejadas de los conflictos inminentes) pondrían al país en zona de oportunidad según su capacidad de atracción y negociación.
El Data Center de Amazon. Alberga equipos que requieren cobre, oro y aluminio. REUTERS/Jonathan Ernst
Esto es así porque la construcción de centros de datos, que proyectaba un aumento de demanda del 50% para 2040, se ralentizaría, mientras que la Plata y el aluminio -fundamentales para la refrigeración y los componentes de servidores de alta densidad- quedarían afectados ante una caída en la producción de GPUs y TPUs.
El informe del Foro no avanza específicamente sobre estas cuestiones. Pero advierte que “Argentina, su trayectoria de reforma, ayudada por el apoyo de Washington y los prestamistas multilaterales”, espera inversores que "siguen cautelosos ante el peso sobrevaluado, las reformas intermitentes y las tensiones sociales, a la espera de señales más claras antes de comprometer capital a largo plazo”.