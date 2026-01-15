Economía formalizó el décimo proyecto del RIGI que invertirá US$ 665 millones en San Juan

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este jueves la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Minas Argentinas SA, tendiente a reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan.
Con una inversión de US$ 90 millones, el proyecto minero de Minas Argentinas SA busca extender la vida útil de la mina Gualcamayo en Jachál, prometiendo 1700 empleos directos y priorizando proveedores locales.
El ingreso oficial al RIGI del proyecto minero quedó autorizado mediante la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se explicó que el “Carbonatos Profundos” se encuentra enmarcado en el sector minería.
La solicitud de adhesión fue presentada por Minas Aargentinas SA en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el proyecto que se ubica en la región de Gualcamayo, a 270 km al norte de la capital provincial de San Juan.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado días atrás, al momento de anunciar su aprobación, que “este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1700 personas en forma directa”.
En este sentido, la empresa informó que el monto inicial a invertir para el primer año es de US$ 46.741.254 y para el segundo año de US$ 43.858.696, conformando un total de US$ 90.599.950, para lograr superar el 40% del monto mínimo de inversión dispuesto en la Ley Bases.
En el plan de desarrollo de proveedores, se estipuló que el 69% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales, porcentaje que excede el 20% exigido por la normativa vigente.
El Comité Evaluador de Proyectos RIGI “efectuó un análisis de los antecedentes obrantes en el expediente y, con sustento en los informes técnicos producidos por las dependencias y reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendó aprobar la solicitud de adhesión al RIGI del Proyecto Único denominado “Carbonatos Profundos (DCP)” y su plan de inversión”, lo que termina efectivizando este jueves el Ministerio de Economía.
"Carbonatos Profundos" se convirtió de esta manera en el décimo proyecto RIGI aprobado. Los nueve proyectos aprobados previamente suman inversiones por más de 25.000 millones de dólares, concentrándose principalmente en minería y energía.
Todos los proyectos han sido clasificados en su mayoría como de "Exportación Estratégica de Largo Plazo", lo que les otorga beneficios adicionales por superar los 1.000 millones de dólares de inversión.
El primer proyecto en recibir la aprobación fue el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, cuya adhesión se dio a conocer el pasado 26 de septiembre.
Luego, dentro del sector hidrocarburífero, se aceptó la propuesta del consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, que puso en marcha el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Neuquén y Río Negro, con una inversión de 2.486 millones de dólares para el transporte y almacenamiento de petróleo y gas, que implica la posibilidad de generar hasta 17.000 millones de dólares en divisas anuales.
Además, el tercer plan que se integra en este régimen es el de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, Río Negro, impulsado por Southern Energy SA, conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que demandará 2.825 millones de dólares.
En minería,el RIGI respalda el proyecto de Rincón Mining, en el Salar de Rincón, Los Andes, Salta, con 2.744 millones de dólares de inversión para alcanzar las 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, y el proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, de la firma australiana Minera Galán Lithium, con 217 millones de dólares para producir 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, destinando más del 95% de sus contrataciones a proveedores locales.
En el rubro industrial, se aprobó el Proyecto Siderúrgico Sidersa, en la localidad bonaerense de San Nicolás, con una inversión de 286 millones de dólares para generar 360.000 toneladas de aceros largos al año y cerca de 3.800 puestos de trabajo directos e indirectos.
A su vez, en energías renovables, se autorizó el Parque Eólico Olavarría, también en Buenos Aires, a cargo de las firmas PCR y Acindar, con una inversión de 256 millones de dólares y una capacidad de 180 MW destinada a abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar.
Luego se aprobó a la lista Los Azules, en San Juan, el primer proyecto minero de cobre enmarcado en el RIGI y desarrollado por la canadiense McEwen Copper.
El último en incorporarse había sido en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Timbúes, con una inversión de USD 277 millones, se creará un puerto multipropósito con capacidad de almacenamiento incluirá fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.