El gobierno gastó 57,6% del presupuesto en Seguridad Social
Las “utilidades del BCRA” mantuvieron el superávit financiero nacional en 2025
ASAP presentó su análisis de las cuentas del Sector Público Nacional del pasado año. Saldo primario positivo; recortes a provincias, obras y universidades. De los números del 2023 al saldo de "la motosierra".
Bausili le remitió desde el BCRA $11,9 billones por utilidades a Economía en 2025.. (Xinhua/Martín Zabala)
“Durante diciembre de 2025 los Ingresos Totales de la Administración Pública Nacional (APN) cayeron un 4,6% interanual ajustados por IPC (AxIPC)”, es decir descontando la inflación. Sin embargo, en el saldo anual, el Resultado Primario se mantiene en rango superavitario, totalizando un saldo de $9,46 billones, sin contabilizar utilidades del BCRA.”.
Así lo revela el informe al cierre del año de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), una ONG técnica que preside Gustavo Lecuona y dirige Graciela Rego. Destacan que la evolución de los ingresos estuvo marcada por factores excepcionales, cambios normativos y el fin de tributos específicos.
En el total del año, producto del ingreso excepcional de las utilidades del BCRA registradas en abril, tanto el Resultado Financiero como el Primario fueron ampliamente positivos ($11,28 billones y $21,44 billones respectivamente).
La "arritmia" de ingresos y gastos en la Argentina.
“Sin embargo, si se excluyen dichas utilidades, el Resultado Financiero cambia su signo y pasa a ser negativo en $0,69 billones, lo que implica que la ejecución del Presupuesto 2025 arroja un resultado mínimamente deficitario, que debe interpretarse como de equilibrio. El Resultado Primario, por su parte, se mantiene en rango superavitario, totalizando un saldo de $9,46 billones”.
Ingresos fiscales
Los Ingresos Impositivos -suman cerca del 60% de los recursos totales- presentaron según ASAP una variación interanual negativa del 6,8%, en parte debido a la moratoria que operó hasta diciembre de 2024, lo que llevó a que la recaudación en los últimos meses de aquel año presentara niveles mayores a los habituales. Esta situación incidió principalmente en Derechos de Exportación, Ganancias e IVA.
Por su parte, “la recaudación asociada a las Contribuciones a la Seguridad Social mostró una leve retracción interanual del 0,5% ajustada por inflación, marcando un quiebre en el sendero de recuperación iniciado en septiembre de 2024, que en parte se explica por la incidencia de la mencionada Ley 27.743”.
Gastos que crecieron
Por el lado del gasto, “se contrajo un 2,9% interanual (siempre ajustado por inflación). Sin embargo, si se detraen los pagos en concepto de Intereses (-28,0% ia), se observa que el Gasto Primario se mantuvo prácticamente constante en relación con el mismo período de 2024 (+0,3% ia).
Esta evolución del gasto es consecuencia de la suba en Prestaciones de la Seguridad Social (+13,9% ia. AxIPC), y en menor medida, de las Transferencias corrientes a Provincias (+25,4% ia. AxIPC), que crecen por el cumplimiento del fallo judicial a favor de CABA (sin ese pago, la variación sería del 6,8% ia. AxIPC), y del rubro Bienes y Servicios (+12,8% ia. AxIPC)”.
Dónde estuvieron los recortes
ASAP detalla los rubros que mostraron caídas que, sumadas, compensaron los incrementos mencionados.
Transferencias Corrientes al Sector Privado (-14,1% ia. AxIPC), en gran parte por el deterioro del complemento de suma fija de las prestaciones previsionales de ANSES (-28,2%), y por la reducción de los subsidios al transporte y a la energía, que incidieron en los giros a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público (-17,1% ia.).
También por la menor inversión pública reflejada en la caída del 21,1% del Gasto de Capital respecto a 2024, año en que ya había experimentado una reducción interanual del 73,9%; la contracción del 9,3% ia. del gasto en Remuneraciones, que da cuenta tanto de la caída real de los salarios públicos como de la reducción de la planta ocupada. Y las menores transferencias a Universidades Nacionales.
El mayor “gasto” estatal
“Se destaca el incremento de la participación de la finalidad Servicios Sociales (+4,9 p.p.) que, en línea con lo comentado anteriormente, se explica por el comportamiento de las Jubilaciones y Pensiones, que se imputan en la función Seguridad Social (+6,0 p.p.)”.
El 2025 se ejecutó 96,1% del presupuesto "ajustado".
Del análisis se desprende que la seguridad social se llevó 57,6% del gasto total del presupuesto argentino en 2025, “lo que representa el máximo nivel del que se tenga registro, y da cuenta de una estructura de gastos fuertemente incidida por erogaciones automáticas, donde el espacio de decisión del gobierno cada vez pasa a ser más estrecho”.
Entre los conceptos que más participación resignaron durante 2025 se destacan las finalidades Energía, Combustibles y Minería (-2,7 p.p.), Servicios de la Deuda (-2,1 p.p.) y Promoción y Asistencia Social (-0,9 p.p.).
La comparación con el 2023
Si se compara la ejecución del año 2025 con la de 2023, se observa que el Gasto Total cayó un 28,1% AxIPC, con retracciones en todos los conceptos, donde se destacan el Gasto de Capital (-79,4%) y las Transferencias Corrientes a Provincias (-60,5%).
Le siguen en la lista las Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del SPNF (-39,6%), las Transferencias al Sector Privado (-37,8%), los Intereses (-37,1), las Transferencias a Universidades (-27,7%) y los gastos en Remuneraciones (-27,3%)”, en todos los casos como porcentajes ajustados por inflación.
Cabe recordar que ASAP había calculado el déficito del 2023 en 8,97 billones (sin actualizar), lo que representó un 4,5% del PBI.