El Gobierno de Santa Fe avanza con obras para mitigar inundaciones en Vera
Cansados de esperar permisos de Nación impulsaron la colocación de tubos por debajo de la Ruta Nacional 11, de 16 metros de largo y 1 metro de diámetro cada uno, para permitir una mejor evacuación hídrica de la ciudad. El agua drenará 3 mil litros por segundo desde el oeste de la ruta hacia el este, evitando anegamientos en caso de lluvias intensas.
En muchas ocasiones lluviosas, Vera tuvo complicaciones porque la ruta 11, que bordea a la ciudad, actúa como un dique de retención para permitir el mejor desagüe de la ciudad, y eso ha generado inundaciones. Incluso, una de las más recordadas ocurrió durante mayo del 2025.
Esas últimas precipitaciones con registros históricos, cercanas a los 400 milímetros en un solo día, mostró áreas anegadas cercanas a la Ruta 11. Con el objetivo de encarar obras que permitan superar la situación, el Gobierno de Santa Fe inició un pedido de autorización para realizar la colocación de cuatro tubos por debajo de la traza que tiene jurisdicción nacional.
Cabe recordar, que en su momento, después de las fuertes lluvias, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Federico Sieber, viajaron a Buenos Aires para solicitar al Estado Nacional la autorización para los trabajos.
En simultáneo, también se iniciaron pedidos de autorización ante la Dirección Nacional de Vialidad. En ningún caso fueron respondidos, motivo por lo cual el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sin más demoras, ordenó que se lleve adelante la obra en resguardo de la seguridad hídrica de la población.
Los trabajos ya están en marcha. La técnica que se implementa es la de “tubo liner”, es decir, se colocan tubos de descompresión de agua sin la necesidad de efectuar un cartel total sobre la ruta 11, lo que ocasionaría un problema vial de alta consideración porque por esta carretera conecta los departamentos del norte (Vera y General Obligado) con el resto del territorio provincial.
“Había que reaccionar rápido"
Fue el propio ministro Lisandro Enrico quien puso en valor el esfuerzo de varios actores que intervinieron: “Queremos agradecer la predisposición y laburo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien gestionó el aporte para hacer la obra. Estos trabajos se llevan adelante con fondos enviados en su momento por el ministro del Interior, Guillermo Francos, a través del sistema de ATN. Pero además, mantenemos una comunicación constante con la intendenta Paula Mitre, con quien desarrollamos conjuntamente las tareas. Y en representación de nuestro Ministerio, aportamos la supervisión con la Secretaría de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich”.
Al respecto, Enrico lamentó “la demora que tiene Vialidad Nacional y el propio Gobierno de Milei en autorizar algunas obras ponen en riesgo la población, como ya pasó en el caso de la colocación de compuertas en la en la vía férrea a la altura de la localidad Tortugas, del departamento Belgrano, y ahora esto”.
“Ya no se podía esperar más. Hay que prevenir y activar las obras rápidamente. Por eso mismo se iniciaron los trabajos, en este momento las máquinas provinciales están en acción. Está obra permite que el agua de la zona este y noreste de la ciudad de Vera, cuando haya precipitaciones, tenga salida por 4 tubos que pasan por debajo de la ruta 11 y drenan 3000 litros por segundo, hacia los arroyos que están al este de la localidad”, señaló el ministro.
Adicionalmente, la Provincia ya viene haciendo limpieza profunda de varios canales estratégicos para optimizar el drenaje de Vera, incluso pronto se harán tareas por debajo de la Ruta Provincial 3.