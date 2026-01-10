Riesgo hídrido

El Gobierno de Santa Fe avanza con obras para mitigar inundaciones en Vera

Cansados de esperar permisos de Nación impulsaron la colocación de tubos por debajo de la Ruta Nacional 11, de 16 metros de largo y 1 metro de diámetro cada uno, para permitir una mejor evacuación hídrica de la ciudad. El agua drenará 3 mil litros por segundo desde el oeste de la ruta hacia el este, evitando anegamientos en caso de lluvias intensas.