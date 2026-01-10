Departamento San Cristóbal

Michlig visitó las localidades de Soledad y Ñanducita donde concretó distintas actividades institucionales

El Senador manifestó que “es un gusto enorme visitar cada rincón de nuestro departamento, compartir y apoyar proyectos, obras y sueños de todas las instituciones que trabajan por el bien común, al igual que siempre apuestan al desarrollo de sus comunidades”.