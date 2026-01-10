El Samco de Villa Trinidad contará con una ambulancia de alta complejidad
Así lo confirmó Silvia Ciancio en respuesta a las gestiones realizadas oportunamente por Michlig y González. "Se trata de una Peugeot Boxer, modelo 2025, con poco más de 30.000 kilómetros, totalmente equipada".
Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, el senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y el presidente comunal de Villa Trinidad, José Luis Sánchez, mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, y miembros de su gabinete, con el objetivo de avanzar en diferentes temas vinculados a la salud pública de la localidad.
Del encuentro también participaron el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, y el subsecretario de Gestión Territorial de Salud Centro-Norte, Leonardo Martínez, quienes aportaron precisiones técnicas sobre la situación del SAMCo local y las políticas sanitarias que se vienen implementando en la región.
Confirmaron una ambulancia de alta complejidad
Durante la reunión, la ministra Silvia Ciancio confirmó que, en el marco del proceso de renovación integral de unidades sanitarias fue asignada una ambulancia de alta complejidad totalmente equipada para la localidad de Villa Trinidad.
Según se informó, la unidad arribará al SAMCo local en los próximos días y permitirá fortalecer de manera significativa el sistema de emergencias y traslados sanitarios.
“De esta manera estamos dando respuesta a las gestiones realizadas por Felipe y Marcelo para cubrir una necesidad puntual de Villa Trinidad, como también lo venimos haciendo en distintas localidades del departamento San Cristóbal”, remarcó Ciancio.
Por su parte, Jorge Stettler precisó que se trata de una ambulancia Peugeot Boxer, modelo 2025, con poco más de 30.000 kilómetros, equipada con tecnología de alta complejidad. “Esta incorporación permitirá optimizar la atención de emergencias y reforzar la capacidad operativa del SAMCo”, sostuvo.
Valoración de las autoridades locales
El senador Felipe Michlig destacó la importancia de la noticia para la comunidad y señaló que “es una muy buena noticia para todos los vecinos de Villa Trinidad, porque seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública”.
En otro tramo del encuentro, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron un repaso general del funcionamiento del SAMCo de Villa Trinidad.
En ese marco, Leonardo Martínez informó que el proceso de renovación de la Comisión de Salud se concretó hace aproximadamente un mes, conforme al procedimiento institucional vigente, y que la situación se desarrolla con normalidad.
Asimismo, desde el ministerio indicaron que se trabaja en la cobertura de futuras vacantes, en particular ante la próxima jubilación de un médico histórico de la institución. Según se explicó, actualmente se encuentran evaluando perfiles de profesionales idóneos para garantizar la continuidad y calidad de la atención sanitaria en la localidad.