San Lorenzo: adultos mayores ya disfrutan de la Colonia de Vacaciones en el Polideportivo
La propuesta gratuita de la Municipalidad de San Lorenzo se desarrolla todos los viernes hasta el 13 de febrero y está destinada a personas mayores de 55 años, con actividades recreativas y deportivas en instalaciones de primer nivel.
La propuesta, inclusiva y gratuita, se lleva a cabo todos los días viernes por la mañana hasta el 13 de febrero
La Municipalidad de San Lorenzo sumó un nuevo servicio a las múltiples actividades que se desarrollan en el Polideportivo Municipal. Ya está en marcha la Colonia de Vacaciones para adultos mayores, que se desarrollará todos los viernes hasta el 13 de febrero, entre las 9 y las 12 h.
Los sanlorencinos y las sanlorencinas mayores de 55 años pueden acceder al servicio gratuito, que incluye actividades lúdicas y deportivas con un enfoque inclusivo, de la mano de 50 profesionales, entre profesores y guardavidas. Además reciben un desayuno, un refrigerio, frutas y golosinas.
La iniciativa busca que todo el mundo pueda acceder al Poli, totalmente equipado con el parque acuático más grande de la región e instalaciones de primer nivel.
La inscripción continúa abierta, de lunes a viernes entre las 7 y las 13 h, en el complejo de Saavedra y Luis Borghi.
A tener en cuenta
Cabe recordar que además, en el mismo espacio, se lleva adelante la colonia infantil, con la participación de cientos de niños de todos los barrios de la ciudad.
“Va a ser un mes intenso, con muchas actividades físicas, recreativas, pileta, entrenadores físicos y, sobre todo, mucha camaradería. Hoy arrancamos con un grupo grande de 50 personas y esto se va a ir multiplicando a lo largo de los días. Estamos muy felices de llevar adelante esta actividad”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, presente en la jornada.
Lo acompañaron el presidente del Concejo, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero, y la concejala Gimena Bulla.
Circuito Escolar
Desde el lunes pasado, en el CIC de barrio Mitre (Belgrano 1801), la Municipalidad de San Lorenzo lleva adelante los controles del Circuito Escolar, que se extenderán hasta fines de abril próximo. El servicio sanitario se presta de forma gratuita.
Los chequeos, previos al inicio del ciclo lectivo, consisten en la verificación y la colocación de vacunas, y en la realización de revisiones pediátricas, cardiológicas y odontológicas a alumnos de los niveles primario y secundario. Las tareas están a cargo de profesionales de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente.
Los turnos se pueden tramitar, de 7 a 17 h, tanto de forma personal en el establecimiento, como vía Whatsapp en contacto con el teléfono 3476 242593.
“Muchos padres tienen que peregrinar de un lado al otro para que sus hijos se realicen los estudios clínico, pediátrico y cardiológico, y completar el calendario de vacunación. Acá en el CIC, con un turno previo, hacemos todo completo en un sólo lugar. Es un ahorro de tiempo para las familias, y, por otra, es una contribución del municipio a la salud y la educación públicas”, expresó el intendente