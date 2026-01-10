Cine y Música bajo las estrellas

El clima obliga a reprogramar actividades culturales en Humboldt

La Comuna de Humboldt informó la reprogramación de las actividades culturales al aire libre previstas para esta semana, debido a los pronósticos de condiciones climáticas adversas. Tanto el ciclo de cine como la propuesta musical mantendrán su formato original, pero se realizarán en nuevas fechas.