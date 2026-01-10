El clima obliga a reprogramar actividades culturales en Humboldt
La Comuna de Humboldt informó la reprogramación de las actividades culturales al aire libre previstas para esta semana, debido a los pronósticos de condiciones climáticas adversas. Tanto el ciclo de cine como la propuesta musical mantendrán su formato original, pero se realizarán en nuevas fechas.
"Vacaciones de película – Cine bajo las estrellas”, se realizará finalmente el miércoles 14.
A través de un comunicado el Ejecutivo local de Humboldt anunció que, ante los pronósticos meteorológicos desfavorables, las actividades al aire libre programadas para el jueves 8 y viernes 9 debieron ser reprogramadas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de cada propuesta y el disfrute del público.
En este marco, el evento “Vacaciones de película – Cine bajo las estrellas”, que contempla una función gratuita al aire libre con servicio de bar y buffet, se realizará finalmente el miércoles 14. La propuesta está pensada para toda la familia y forma parte de la agenda cultural y recreativa de verano impulsada en la localidad.
Más actividades
Por su parte, la actividad “Música bajo las estrellas”, que incluye espectáculos musicales en un entorno natural, también con servicio de bar y buffet, fue reprogramada para el viernes 16. El evento mantiene su espíritu de encuentro comunitario y disfrute de la música en las noches de verano.
En este sentido desde el Ejecutivo local agradecieron la comprensión de vecinos y visitantes ante los cambios dispuestos, y remarcaron que la decisión responde exclusivamente a cuestiones climáticas, priorizando la seguridad y el correcto desarrollo de cada actividad.
Asimismo, se invitó a la comunidad a acompañar las nuevas fechas y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.
El cementerio, un museo a cielo abierto de la memoria local
El Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt (CEIHH) anunció la próxima publicación de un nuevo trabajo de investigación que propone una mirada profunda y reflexiva sobre un espacio clave de la memoria colectiva: el cementerio local.
Bajo el título “Historias contadas desde otro lugar. El cementerio de Humboldt”, la obra invita a repensar este sitio no solo como un lugar de descanso final, sino como un verdadero archivo histórico y cultural de la comunidad.
La investigación se inscribe en una línea de trabajo orientada a fortalecer la comprensión de la historia local, recuperando relatos, memorias e identidades individuales y colectivas que, muchas veces, permanecen invisibilizadas.
Desde esta perspectiva, el cementerio es concebido como un museo a cielo abierto, donde las lápidas, los símbolos y los nombres guardan huellas de los procesos sociales, las creencias, los duelos y las experiencias de quienes precedieron a la comunidad actual.
“El recorrido por un cementerio es, en sí mismo, un ejercicio de Historia y de homenaje”, destacan desde el CEIHH. Visitarlo permite reconocer figuras que marcaron la identidad local, valorar el patrimonio material y simbólico, y reflexionar sobre el paso del tiempo y la construcción de la memoria colectiva.
En este marco, el Centro anunció además una iniciativa inédita para la localidad: en 2026 se realizará por primera vez un recorrido guiado por el cementerio de Humboldt.
La propuesta, actualmente en etapa de preparación, se construye desde el respeto y busca generar un espacio de encuentro con la diversidad de historias que conforman la comunidad. Será una oportunidad para comprender los procesos de duelo, fortalecer el vínculo con el patrimonio local y mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la historia del pueblo.
El trabajo es desarrollado por el equipo integrado por la profesora Brunas Pfaffen y la profesora Alicia Teresa Brunas, junto al profesor Falkenmayer Theiler, quienes vienen impulsando investigaciones orientadas a la puesta en valor del pasado local.
La publicación completa estará disponible próximamente, al igual que más información sobre el recorrido guiado. El proyecto busca abrir nuevas formas de acercarse a la historia, invitando a mirar espacios cotidianos desde otro lugar y a reconocernos, como comunidad, en las huellas de quienes nos antecedieron.