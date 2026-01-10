San Javier refuerza las políticas de seguridad con un convenio provincial

La intendente de San Javier, Ana Maribel González, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Decreto Provincial N° 460, una herramienta clave que fortalece las acciones de seguridad y prevención del delito en la ciudad.
El acuerdo fue suscripto con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del ministerio, Virginia Coudanes, y formaliza el trabajo conjunto entre la Policía de la Provincia y el municipio, permitiendo avanzar en operativos coordinados de control en la vía pública.
Acuerdo
El Decreto 460 habilita a la Policía provincial a retener preventivamente motovehículos cuando sus conductores no puedan acreditar la documentación, titularidad, legítima posesión o autorización de uso, una medida orientada a desalentar delitos y mejorar el orden urbano.
A partir de este convenio, en San Javier se reforzarán los controles e identificación de motocicletas, contribuyendo a la protección de las personas y sus bienes, y promoviendo una convivencia más segura para toda la comunidad.
Acompañamiento
Acompañaron a la intendente la secretaria de Gobierno, Soledad Escobar, e integrantes del cuerpo de inspectores municipales. Desde el Ejecutivo local remarcaron la importancia de seguir articulando políticas con la Provincia para llevar más seguridad y tranquilidad a los vecinos y vecinas.