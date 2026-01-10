Tiroteo en Minneapolis

Difundieron otro video del momento en el que un oficial de ICE mató a una Renee Nicole Macklin Good

La versión oficial sostiene que fue defensa propia, mientras que el alcalde Jacob Frey y la oposición cuestionan esa narrativa y denuncian excesos federales. El vicepresidente JD Vance compartió el video en la red social X y sostuvo que demuestra que la vida del agente estuvo en peligro.