#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Herida en el cráneo

Recibió el alta la nena herida por una bala perdida durante Navidad en Ramos Mejía

Tras el accidente mientras observaba los fuegos artificiales en la vereda de su casa, la menor, de 12 años,continuará con controles médicos para monitorear su recuperación.

La menor se encontraba internada desde Navidad, cuando recibió un disparo de una bala perdida.La menor se encontraba internada desde Navidad, cuando recibió un disparo de una bala perdida.
Seguinos en
Por: 

Angelina, la niña de 12 años que sufrió un disparo en el cráneo por una bala perdida durante la celebración de Navidad, recibió el alta tras permanecer internada desde el 25 de diciembre en la clínica La Trinidad de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires.

La recuperación

Ricardo, tío de la menor, confirmó en declaraciones televisivas que su sobrina pudo regresar a su hogar. El familiar había explicado previamente que los médicos esperaban una respuesta positiva a los estímulos y la reducción de la inflamación en el cráneo.

Mirá también“Cayó desplomada”: el desgarrador relato de la familia de la niña baleada en Ramos Mejía

Aunque el momento más crítico quedó atrás, Angelina deberá continuar con una serie de controles médicos para monitorear su evolución y prevenir posibles complicaciones futuras.

El momento del accidente

El hecho ocurrió mientras la niña observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos en Villa Sarmiento, alrededor de las 12.05, junto a su familia. Ante la gravedad del impacto, fue trasladada de inmediato al hospital local y luego derivada a la clínica La Trinidad de Ramos Mejía.

Su tío detalló el dramático momento del impacto.Su tío detalló el dramático momento del impacto.

Los profesionales realizaron una tomografía que permitió determinar que el proyectil, de calibre aproximado 9 o 40 milímetros, estaba alojado en la fosa posterior del cráneo. Ricardo detalló que Angelina “cayó desplomada cuando estaba afuera y de inmediato la llevamos al hospital local”.

Internación y cuidados especiales

Durante su estancia en Ramos Mejía, los padres permanecieron junto a ella en todo momento. La menor se alimentaba mediante suero, y los médicos decidieron mantener el proyectil en el cráneo para evitar riesgos adicionales durante la extracción.

Gracias a la atención especializada, Angelina pudo superar la etapa más peligrosa de su recuperación y ahora continuará bajo seguimiento médico en su hogar.

La menor fue asistida en un centro de salud y luego debió ser trasladada a otro por la gravedad del caso.La menor fue asistida en un centro de salud y luego debió ser trasladada por la gravedad del caso.
Seguinos en
#TEMAS:
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro