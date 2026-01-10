Recibió el alta la nena herida por una bala perdida durante Navidad en Ramos Mejía

Ricardo, tío de la menor, confirmó en declaraciones televisivas que su sobrina pudo regresar a su hogar. El familiar había explicado previamente que los médicos esperaban una respuesta positiva a los estímulos y la reducción de la inflamación en el cráneo.
Aunque el momento más crítico quedó atrás, Angelina deberá continuar con una serie de controles médicos para monitorear su evolución y prevenir posibles complicaciones futuras.
El momentodelaccidente
El hecho ocurrió mientras la niña observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos en Villa Sarmiento, alrededor de las 12.05, junto a su familia. Ante la gravedad del impacto, fue trasladada de inmediato al hospital local y luego derivada a la clínica La Trinidad de Ramos Mejía.
Su tío detalló el dramático momento del impacto.
Los profesionales realizaron una tomografía que permitió determinar que el proyectil, de calibre aproximado 9 o 40 milímetros, estaba alojado en la fosa posterior del cráneo. Ricardo detalló que Angelina “cayó desplomada cuando estaba afuera y de inmediato la llevamos al hospital local”.
Internación ycuidadosespeciales
Durante su estancia en Ramos Mejía, los padres permanecieron junto a ella en todo momento. La menor se alimentaba mediante suero, y los médicos decidieron mantener el proyectil en el cráneo para evitar riesgos adicionales durante la extracción.
Gracias a la atención especializada, Angelina pudo superar la etapa más peligrosa de su recuperación y ahora continuará bajo seguimiento médico en su hogar.
La menor fue asistida en un centro de salud y luego debió ser trasladada por la gravedad del caso.