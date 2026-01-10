Hacia una movilidad más segura y sostenible: Franck avanza con su Plan Urbano
Luego de un año de trabajo conjunto, diálogo técnico y participación institucional, la Comuna de Franck presentó las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sustentable, una herramienta estratégica que busca ordenar el crecimiento del pueblo, priorizar a las personas y promover formas de traslado más seguras, accesibles y respetuosas con el ambiente.
Franck presentó su Plan de Movilidad Urbana Sustentable con una mirada a largo plazo. Foto: Archivo
Tras más de doce meses de análisis, intercambio y planificación, la Comuna de Franck dio a conocer las propuestas que integran el Plan de Movilidad Urbana Sustentable, elaborado junto al licenciado Lucas Galak, integrantes de la Comisión Comunal y representantes de diversas instituciones locales.
El documento constituye una hoja de ruta que establece las grandes líneas de acción necesarias para mejorar la circulación, el uso del espacio público y la conectividad del pueblo, con una perspectiva integral y de largo plazo.
Los denominados ejes estratégicos organizan un conjunto de programas y propuestas que comparten objetivos comunes y abordan áreas clave de la movilidad urbana.
Ejes centrales para una movilidad integral
El plan se estructura a partir de ocho ejes estratégicos que permiten abordar la movilidad desde una mirada amplia e inclusiva. Entre ellos se destacan la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la mejora del espacio público, priorizando entornos seguros y amigables para quienes se desplazan a pie.
Asimismo, se promueve de manera decidida la movilidad ciclista, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, saludable y sustentable.
El transporte público y la conectividad territorial también ocupan un lugar central, con el objetivo de fortalecer los vínculos internos y regionales.
El plan contempla además la gestión de la movilidad motorizada particular, la organización de la logística y el transporte de cargas, la promoción de una cultura de movilidad sostenible, la seguridad vial y el desarrollo urbano ordenado, articulando crecimiento y calidad de vida.
Un modelo de pueblo pensado para el futuro
Desde la Comuna destacaron que el principal objetivo del Plan de Movilidad Urbana Sustentable es construir una movilidad más segura, accesible y respetuosa del ambiente, poniendo en el centro a las personas. Se busca desalentar el uso excesivo del vehículo particular, incentivar la caminata y el uso de la bicicleta, y planificar el desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad.
La iniciativa reafirma el compromiso de Franck con un crecimiento equilibrado, que cuide el entorno, mejore la convivencia vial y piense el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
En ese camino, el trabajo conjunto y la participación comunitaria continúan siendo pilares fundamentales para transformar las propuestas en acciones concretas.
Se abre la inscripción a una nueva capacitación en Manipulación de Alimentos
Franck anuncia la realización de un nuevo curso de Manipulación de Alimentos, avalado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), destinado a personas que se desempeñan o desean desempeñarse en actividades vinculadas al rubro alimenticio.
La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas fundamentales para garantizar la correcta manipulación, higiene y conservación de los alimentos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.
El curso se dictará el viernes 30 de enero, en el horario de 7:45 a 12 horas, y tendrá lugar en la Sala de Conferencias, ubicada en Rivadavia 1946.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 29 de enero, con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite con anticipación. Esta instancia de formación resulta obligatoria para quienes trabajan en la elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización de alimentos.
Desde la organización destacaron la importancia de continuar promoviendo este tipo de capacitaciones, que fortalecen la salud pública y acompañan el desarrollo de actividades productivas y comerciales en la comunidad.