Con una mirada a largo plazo

Hacia una movilidad más segura y sostenible: Franck avanza con su Plan Urbano

Luego de un año de trabajo conjunto, diálogo técnico y participación institucional, la Comuna de Franck presentó las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sustentable, una herramienta estratégica que busca ordenar el crecimiento del pueblo, priorizar a las personas y promover formas de traslado más seguras, accesibles y respetuosas con el ambiente.