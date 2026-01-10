#HOY:

Más de cien niños participan de la Escuela de Verano en Sarmiento

En las instalaciones del Natatorio Comunal se desarrolla la Escuela de Verano, un programa impulsado por el Gobierno de la Provincia en articulación con la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento” y el Ejecutivo local que ya convoca a más de cien niños y niñas durante el receso estival.

Más de 100 niños de la localidad participan de la propuesta de verano. Foto: Archivo
La localidad de Sarmiento lleva adelante una nueva edición de la Escuela de Verano, una iniciativa que tiene como objetivo acompañar a las infancias durante las vacaciones, garantizando espacios de aprendizaje, recreación y cuidado.

La propuesta se desarrolla en el Natatorio Comunal y es de acceso gratuito para los participantes.

El programa es impulsado por el Gobierno de la Provincia, en convenio con la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento” y la Comuna de Sarmiento, en un trabajo conjunto que permite ampliar las oportunidades educativas fuera del calendario escolar tradicional.

Actividades recreativas y deportivas

La Escuela de Verano combina actividades deportivas, educativas y recreativas, con especial protagonismo de las propuestas acuáticas, promoviendo el disfrute, la actividad física y el desarrollo integral de niños y niñas.

Las actividades se desarrollarán durante enero. Comienzan este lunes 8 en la colonia Municipal del camping de Canillitas, el miércoles 10 en el Club Funes y el viernes 26 en la colonia profesional Country Club de la mencionada localidad.

Además de los espacios de recreación, el programa incorpora instancias de acompañamiento y cuidado, favoreciendo la inclusión, la convivencia y el trabajo en grupo, en un entorno seguro y adecuado para la etapa estival.

Inclusión

Desde la comuna local destacaron que más de cien niños y niñas de la localidad ya forman parte de la Escuela de Verano, lo que refleja el impacto positivo de esta política pública orientada a garantizar derechos, fortalecer el vínculo comunitario y acompañar a las familias durante el período de vacaciones.

Este 2024, las colonias de verano culminarán el 16 de febrero. Foto: archivo.

La iniciativa reafirma el valor de sostener propuestas educativas durante todo el año, promoviendo la igualdad de oportunidades y el disfrute en comunidad, con actividades pensadas especialmente para las infancias de Sarmiento.

