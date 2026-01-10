Más de cien niños participan de la Escuela de Verano en Sarmiento

La localidad de Sarmiento lleva adelante una nueva edición de la Escuela de Verano, una iniciativa que tiene como objetivo acompañar a las infancias durante las vacaciones, garantizando espacios de aprendizaje, recreación y cuidado.
En las instalaciones del Natatorio Comunal se desarrolla la Escuela de Verano, un programa impulsado por el Gobierno de la Provincia en articulación con la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento” y el Ejecutivo local que ya convoca a más de cien niños y niñas durante el receso estival.
La propuesta se desarrolla en el Natatorio Comunal y es de acceso gratuito para los participantes.
El programa es impulsado por el Gobierno de la Provincia, en convenio con la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento” y la Comuna de Sarmiento, en un trabajo conjunto que permite ampliar las oportunidades educativas fuera del calendario escolar tradicional.
La Escuela de Verano combina actividades deportivas, educativas y recreativas, con especial protagonismo de las propuestas acuáticas, promoviendo el disfrute, la actividad física y el desarrollo integral de niños y niñas.
Además de los espacios de recreación, el programa incorpora instancias de acompañamiento y cuidado, favoreciendo la inclusión, la convivencia y el trabajo en grupo, en un entorno seguro y adecuado para la etapa estival.
Desde la comuna local destacaron que más de cien niños y niñas de la localidad ya forman parte de la Escuela de Verano, lo que refleja el impacto positivo de esta política pública orientada a garantizar derechos, fortalecer el vínculo comunitario y acompañar a las familias durante el período de vacaciones.
La iniciativa reafirma el valor de sostener propuestas educativas durante todo el año, promoviendo la igualdad de oportunidades y el disfrute en comunidad, con actividades pensadas especialmente para las infancias de Sarmiento.