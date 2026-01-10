Departamento Las Colonias

Más de cien niños participan de la Escuela de Verano en Sarmiento

En las instalaciones del Natatorio Comunal se desarrolla la Escuela de Verano, un programa impulsado por el Gobierno de la Provincia en articulación con la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento” y el Ejecutivo local que ya convoca a más de cien niños y niñas durante el receso estival.