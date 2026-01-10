Microtráfico

El mapa del derribo: dónde golpeó el Estado contra el narcomenudeo en Santa Fe

Con la entrada en vigencia de la ley de microtráfico, la provincia puso en marcha una política inédita: la demolición de búnkers de venta de drogas como cierre de investigaciones judiciales. Desde 2024, el Estado provincial inactivó 102 puntos de venta en distintas ciudades. El relevamiento oficial revela una fuerte concentración territorial en Rosario y el Gran Rosario, con impacto desigual en el resto del territorio.