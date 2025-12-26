Seguridad y narcocriminalidad

Pullaro ratificó que Santa Fe no dará marcha atrás en la pelea contra el microtráfico

A dos años de la implementación de la ley, se puso en marcha una nueva estructura del Ministerio Público de la Acusación con alcance provincial. La iniciativa apunta a fortalecer las investigaciones y profundizar la presencia del Estado frente al narcomenudeo.