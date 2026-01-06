Política energética

Subsidios energéticos: cómo funciona el nuevo sistema focalizado y qué hacer para no perder el beneficio

Desde el 1° de enero comenzó a regir un nuevo esquema nacional de subsidios a la energía que redefine criterios, segmenta usuarios y exige inscripción. Conocer los pasos y requisitos es clave para mantener el acceso a los beneficios vigentes.