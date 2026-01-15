El INDEC midió que la industria tuvo su peor mes desde marzo

El sector productivo siguió en retroceso durante el cierre del 2025. Así lo reflejó el INDEC este miércoles con la publicación del informe Utilización de la capacidad instalada en la industria argentina.
La medición del organismo para noviembre fue del 57,7%, el peor dato desde hace ocho meses. En términos interanuales, estuvo bastante atrás del 62,3% de 2024. La caída más fuerte tuvo lugar en el sector textil.
El organismo estadístico informó que la operatividad de la industria de acuerdo a sus posibilidades se mantuvo nuevamente por debajo del 60% durante noviembre de 2025, retrocediendo a niveles de hace ocho meses atrás, cuando en marzo había medido 53,2%.
En concreto, el indicador industrial se ubicó en 57,7% durante el undécimo mes del año pasado, una dinámica que se mantuvo mes a mes a lo largo del 2025, donde no logró superar el techo del 61%.
El indicador arrancó en 55% en enero, subió a 58,6% en febrero, bajó a 54,4% en marzo y luego osciló: 58,2% en abril, 58,6% en mayo, 58,8% en junio, 58,2% en julio y 59,4% en agosto.
El pico llegó recién con la primavera: 61,1% en septiembre y 61% en octubre. Pero noviembre cortó esa mini-racha volviendo al 57,7%, un nivel que lo ubica en el mismo rango que los meses de la primera parte del año y confirma que la recuperación no terminó de consolidarse.
La caída interanual es el otro dato incómodo: 62,3% en noviembre de 2024 contra 57,7% en noviembre de 2025. Son casi cinco puntos y medio de diferencia en un indicador que funciona como termómetro de actividad real.
Los sectores que en noviembre se ubicaron por encima del nivel general de utilización de la capacidad instalada (57,7%) fueron refinación del petróleo (86,5%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%) y sustancias y productos químicos (57,8%), según el informe del INDEC.
Por debajo del promedio general de utilización de la capacidad instalada (57,7%) en noviembre quedaron edición e impresión (50,6%), industria automotriz (46,3%), productos del tabaco (44,9%), caucho y plástico (41,0%), metalmecánica excepto automotores (39,9%) y productos textiles (29,2%), que volvieron a marcar el peor desempeño del cuadro sectorial.
El sector textil volvió a ser el más golpeado. En noviembre marcó 29,2% de utilización de capacidad instalada, muy por debajo del 48,2% del mismo mes del año anterior. La explicación, según los datos del IPI manufacturero, estuvo en una contracción profunda de la producción: la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles cayó 43,9% interanual y la producción de hilados de algodón bajó 37,1%.
La metalmecánica también mostró un retroceso sensible: en noviembre operó al 39,9%, contra 50% en noviembre de 2024. Dentro de ese rubro, el IPI manufacturero señaló como principal incidencia negativa a la fabricación de aparatos de uso doméstico, con una disminución de 39,7% interanual.
En la industria automotriz, el indicador fue de 46,3%, también inferior al 64,7% del año anterior. La baja fue vinculada a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales, otro síntoma de un sector que se mueve con la demanda como volante y con la producción como reflejo.
En alimentos y bebidas, aunque el nivel quedó por encima del promedio general (64,2%), también hubo retroceso respecto de noviembre de 2024 (66,9%). La merma se vinculó a una menor elaboración de bebidas y a una caída en la producción de carne vacuna: el IPI manufacturero registró una disminución de 6,6% en el volumen producido.
Y en caucho y plástico, el nivel fue de 41%, contra 46,8% del mismo mes de 2024, con bajas en manufacturas de plástico (-8,8%) y neumáticos (-34%) según el IPI.