Santa Fe con 13 mil puestos de trabajo menos desde diciembre de 2023

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que a octubre de 2025 existen en la Provincia 510.700 puestos de trabajo registrados en el sector privado.
La cifra es similar a la del mes anterior que con estacionalidad y luego del ajuste efectuado terminó siendo 510.600 (en la última entrega se habían informado 510.700).
Desde diciembre de 2023, comienzo de la actual gestión de gobierno nacional, se perdieron 13.000 empleos, dado que a esa fecha se contabilizaban 523.700 trabajadores en el sector.
Uno por uno
Cuando se analiza la evolución del empleo durante el mes de octubre 2025 a nivel nacional, se destaca que la caída del empleo fue generalizada a nivel de ramas productivas: diez sectores redujeron el número de trabajadores, tres se mantuvieron estables y solo una rama mostró aumento en el empleo.
La pesca es la única actividad que tuvo un aumento en el empleo registrado. Foto: Archivo.
La Pesca fue el único sector que mostró crecimiento del empleo en octubre.
Por su parte, los sectores de Enseñanza; Suministro de electricidad, gas y agua, y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables.
Finalmente, la caída mensual del empleo estuvo liderada por Industrias manufactureras (-0,6%); Construcción (-0,5%); Explotación de minas y canteras (-0,5%), Intermediación financiera (-0,4%); Comercio y reparaciones (-0,3%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).
Autónomos y monotributistas
En octubre de 2025 el trabajo independiente mostró una caída del 0,3% respecto al mes anterior. Esta disminución se explicó por el desempeño de los monotributistas, mientras que los trabajadores autónomos registraron un aumento de 0,2%.
El trabajo en casas particulares experimentó un nuevo decrecimiento del 0,4%.
Nueva caída del empleo doméstico según los últimos registros del SIPA. Foto: Archivo.
La remuneración nominal bruta promedio de octubre de 2025 fue de $1.833.301.Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.390.626.