El empleo privado registrado en la Argentina acumula una retracción de 1,1% en once meses
Industria y construcción son los rubros más penalizados en el empleo en el país. En el aglomerado del Gran Santa Fe la pérdida fue mayor: 1,4% de enero a noviembre. El sistema previsional detectó 33,1 mil empleos registrados menos hasta octubre del 2025 en el país.
La construcción sigue siendo uno de los sectores retrasados en materia de empleo.
En noviembre, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del ministerio de Capital Humano de la Nación, el nivel de empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados (en empresas de más de diez personas ocupadas) muestra una caída de 0,1% con relación al mes anterior y acumula un retroceso del 1,1%.
El nuevo informe revierte la leve mejora observada el mes anterior; sólo enero, junio y octubre mostraron indicadores positivos. “La reducción intermensual obedece a una baja considerable de las contrataciones de personal que no fue equiparada totalmente por la caída observada en las desvinculaciones”. La tasa de entrada se contrajo un 16% mientras que la tasa de salida cayó un 7%.
Los datos de noviembre en el empleo registrado.
Un dato relevante para la dinámica sociopolítica es que en el Gran Buenos Aires no hubo pérdida de empleo. En los aglomerados del interior del país se retrajo el empleo en promedio un 0,2%.
Más empleo en el comercio
Siempre de acuerdo a la encuesta oficial, el empleo en el sector comercio, restaurantes y hoteles creció por segundo mes consecutivo y se ubica en 0,4% promedio por encima del 2025. También se observa variación positiva en el sector de los servicios comunales, sociales y personales (0,1%).
En línea con la paralizada obra pública nacional y las dificultades en las privadas, el empleo en la construcción muestra contracción por quinto mes consecutivo (-1,5%). Las importaciones, que morigeraron la inflación en el rubro textil, hicieron impacto en la mano de obra de la industria manufacturera, que retrocedió -0,2%.
En menor medida, también cae el empleo en el sector de los Servicios financieros (-0,1%). En tanto el empleo en el sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones detuvo la caída, luego de once meses con valores negativos.
Se pierden puestos en “las grandes”
En el análisis por tamaño de empresa, el empleo en organizaciones pequeñas de 10 a 49 personas ocupadas, y en las medianas de entre 50 a 199 personas, no presentó variación.
“En cambio, el empleo en las empresas de 200 y más personas ocupadas vuelve a caer (-0,1%) y acumula doce meses sin crecimiento”, expone el reporte oficial.
La incidencia de los “despidos incausados” en el empleo registrado privado en noviembre de 2025 fue de 0,6 cada 100 trabajadores, levemente por debajo del valor del mes anterior pero un 50% más alto que en el mismo mes del año pasado.
A su vez, las suspensiones en el sector sostuvieron su nivel con relación a los meses previos de este año y presentaron un leve descenso interanual.
Lo que viene
“Por último, las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses resultaron positivas, aunque se ubicaron en un nivel inferior a las del mes pasado”, señala el informe oficial.
Para este año, los empresarios no ven una perspectiva significativa de mayor upación.
En el nuevo reporte de la encuesta, “del 5% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 2,9% espera aumentarla y el 2,1% espera disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 0,7%, un valor bajo en relación con los últimos 12 meses”.
Lo que pasa en Santa Fe
En el aglomerado del Gran Santa Fe, la variación del empleo en empresas de 10 y más personas ocupadas marcó a noviembre de 2025 un retroceso del 0,4% y -1,4% en lo que va del año. En el Gran Rosario no hubo pérdidas en el mes; la comparación fue -0,4% de enero a noviembre del 2025.
Por otro lado, según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en octubre de 2025 la población con trabajo registrado en el país alcanzó los 12,808 millones de personas y presentó una caída de 0,3% con respecto al mes anterior (33,1 mil personas menos).
Tomando sólo el sector privado a nivel país, hay 6,192 millones de personas empleadas, -0,3% en relación con el mes anterior (17,9 mil trabajadores menos).
Sostenida -leve- retracción interanual del empleo registrado en el sector privado.
En la provincia, los trabajadores asalariados registrados según la base de datos del SIPA, pasaron de 511,7 mil en octubre del 2025 a 510,7 mil en el mismo mes del pasado año. La variación interanual fue levemente menor a la nacional, ya que en Santa Fe marcó -0,2%. Los números están lejos del récord de 524.300 puestos, en noviembre del 2023.