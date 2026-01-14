Encuesta de indicadores laborales

El empleo privado registrado en la Argentina acumula una retracción de 1,1% en once meses

Industria y construcción son los rubros más penalizados en el empleo en el país. En el aglomerado del Gran Santa Fe la pérdida fue mayor: 1,4% de enero a noviembre. El sistema previsional detectó 33,1 mil empleos registrados menos hasta octubre del 2025 en el país.