#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Visita al sur provincial

Con eje en la conectividad y la inversión, Pullaro recorrió obras estratégicas en Venado Tuerto

El gobernador santafesino visitó la ciudad, donde habilitó un tramo estratégico de la avenida Comandante Espora. Además recorrió obras viales, deportivas y comunitarias, destacando la inversión provincial en infraestructura.

Pullaro junto a Chiarella, Di Gregorio y Galnares en la nueva pista de atletismo. Foto: El LitoralPullaro junto a Chiarella, Di Gregorio y Galnares en la nueva pista de atletismo. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles Venado Tuerto para recorrer obras que el gobierno provincial lleva adelante en el distrito.

Lo hizo acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora provincial Leticia Di Gregorio, la diputada Sofía Galnares y otros funcionarios provinciales y municipales.

Habilitación de un tramo clave

Durante la jornada, el mandatario santafesino encabezó una rueda de prensa en la Avenida Comandante Espora, donde quedó habilitado el tramo comprendido entre Avenida Santa Fe y Cavanagh.

La pavimentación de esa arteria forma parte de un proyecto que busca mejorar la conectividad entre la futura Circunvalación de Venado Tuerto y el casco urbano, particularmente con el Hospital Gutiérrez, uno de los principales centros de salud de la región.

Pullaro junto a Chiarella, Di Gregorio y Galnares en la nueva pista de atletismo. Foto: El LitoralLas máquinas retiran el montículo de tierra para que quede habilitada la circulación vial. Foto: El Litoral

“Esta obra la prometimos en campaña y hoy es una realidad. Muchos dudaban de que podríamos concretarla, pero estamos demostrando que es posible encarar obra pública con seriedad y eficiencia”, expresó Pullaro.

Plan de obra pública

En ese marco, el gobernador remarcó que la provincia decidió sostener e incluso acelerar la inversión en obra pública, a contramano de lo que ocurre a nivel nacional y en otras provincias.

“Cuando otros recortan, Santa Fe sigue invirtiendo. Y lo hace porque entendemos que la obra pública no es sinónimo de corrupción, como algunos creen. Si no se roba, la plata alcanza”, afirmó.

Pullaro valoró además el trabajo del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al señalar que “se logró una reducción del 40% en los costos reales de las obras”, lo que permite ejecutar más proyectos con los mismos recursos.

Mirá tambiénCuenta regresiva para los Carnavales Reconquistenses 2026

“Una administración austera y eficiente nos permite planificar y avanzar. La obra pública representa desarrollo, igualdad de oportunidades y generación de empleo. Hoy, en Santa Fe, hay más de 40 mil trabajadores que dependen de este sector”, indicó.

Educación física y espacios comunitarios

Además de las obras viales, el gobernador visitó la Colonia Municipal de Adultos de verano, donde compartió una actividad recreativa con los asistentes, y recorrió las instalaciones del Centro de Educación Física N° 54.

Pullaro junto a Chiarella, Di Gregorio y Galnares en la nueva pista de atletismo. Foto: El LitoralPullaro visitó la colonia de adultos. Foto: El Litoral

También supervisó los avances en la construcción de la nueva pista de atletismo, una infraestructura deportiva largamente esperada por la comunidad y que forma parte del programa de fortalecimiento de espacios públicos y deportivos.

Mirá también"El que delinque... paga"; fuerte mensaje del Gobierno y la Justicia al submundo del hampa en Santa Fe

Por último, recorrió e inspeccionó el avance de la Circunvalación de Venado Tuerto, definida como la obra más importante de las últimas cuatro décadas en la ciudad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Venado Tuerto
Lisandro Enrico
Maximiliano Pullaro
Leonel Chiarella
Sofía Galnares
Leticia Di Gregorio

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro