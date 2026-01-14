Visita al sur provincial

Con eje en la conectividad y la inversión, Pullaro recorrió obras estratégicas en Venado Tuerto

El gobernador santafesino visitó la ciudad, donde habilitó un tramo estratégico de la avenida Comandante Espora. Además recorrió obras viales, deportivas y comunitarias, destacando la inversión provincial en infraestructura.