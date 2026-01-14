Con eje en la conectividad y la inversión, Pullaro recorrió obras estratégicas en Venado Tuerto

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles Venado Tuerto para recorrer obras que el gobierno provincial lleva adelante en el distrito.
El gobernador santafesino visitó la ciudad, donde habilitó un tramo estratégico de la avenida Comandante Espora. Además recorrió obras viales, deportivas y comunitarias, destacando la inversión provincial en infraestructura.
Lo hizo acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora provincial Leticia Di Gregorio, la diputada Sofía Galnares y otros funcionarios provinciales y municipales.
Durante la jornada, el mandatario santafesino encabezó una rueda de prensa en la Avenida Comandante Espora, donde quedó habilitado el tramo comprendido entre Avenida Santa Fe y Cavanagh.
La pavimentación de esa arteria forma parte de un proyecto que busca mejorar la conectividad entre la futura Circunvalación de Venado Tuerto y el casco urbano, particularmente con el Hospital Gutiérrez, uno de los principales centros de salud de la región.
“Esta obra la prometimos en campaña y hoy es una realidad. Muchos dudaban de que podríamos concretarla, pero estamos demostrando que es posible encarar obra pública con seriedad y eficiencia”, expresó Pullaro.
En ese marco, el gobernador remarcó que la provincia decidió sostener e incluso acelerar la inversión en obra pública, a contramano de lo que ocurre a nivel nacional y en otras provincias.
“Cuando otros recortan, Santa Fe sigue invirtiendo. Y lo hace porque entendemos que la obra pública no es sinónimo de corrupción, como algunos creen. Si no se roba, la plata alcanza”, afirmó.
Pullaro valoró además el trabajo del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al señalar que “se logró una reducción del 40% en los costos reales de las obras”, lo que permite ejecutar más proyectos con los mismos recursos.
“Una administración austera y eficiente nos permite planificar y avanzar. La obra pública representa desarrollo, igualdad de oportunidades y generación de empleo. Hoy, en Santa Fe, hay más de 40 mil trabajadores que dependen de este sector”, indicó.
Además de las obras viales, el gobernador visitó la Colonia Municipal de Adultos de verano, donde compartió una actividad recreativa con los asistentes, y recorrió las instalaciones del Centro de Educación Física N° 54.
También supervisó los avances en la construcción de la nueva pista de atletismo, una infraestructura deportiva largamente esperada por la comunidad y que forma parte del programa de fortalecimiento de espacios públicos y deportivos.
Por último, recorrió e inspeccionó el avance de la Circunvalación de Venado Tuerto, definida como la obra más importante de las últimas cuatro décadas en la ciudad.