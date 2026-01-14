Cuenta regresiva para los Carnavales Reconquistenses 2026
La ciudad del norte provincial comenzó a transitar la cuenta regresiva hacia los Carnavales 2026. Ya se definieron la organización, la sede, las fechas y el lanzamiento oficial de una fiesta popular que moviliza a toda la comunidad.
El carnaval vuelve a latir en Reconquista con definiciones clave para 2026
Comparsas, batucadas, músicos, bailarines y familias enteras encuentran en el carnaval un espacio de expresión colectiva que atraviesa generaciones, barrios, y que se hace visible en cada noche de ensayo convocando multitudes en distintos espacios abiertos de la ciudad.
Es que, en Reconquista, como en tantos otros grandes lugares, el carnaval no es un hecho aislado ni improvisado. Es el resultado de meses de trabajo previo, ensayos sostenidos, organización comunitaria y un fuerte compromiso de quienes integran las comparsas.
Cada edición representa una nueva oportunidad para renovar tradiciones, sumar creatividad y fortalecer la identidad cultural local, manteniendo vivas expresiones que se transmiten de año en año.
Reconquista: el gobierno local tercerizó los Carnavales 2026
En este contexto, en los últimos días comenzaron a conocerse definiciones clave de cara a los Carnavales Reconquistenses 2026.
El pasado martes 6 de enero, la Municipalidad de Reconquista oficializó la tercerización de estos Carnavales mediante la firma del convenio de concesión de los servicios de organización, planificación y publicidad de los tradicionales corsos al Club Social Deportivo Platense Porvenir.
Fechas
En la oportunidad, se anunció también que el lanzamiento oficial de los Carnavales 2026 se realizará este mismo domingo 18 de enero a las 20:30, en el Anfiteatro Municipal, momento en el que comenzará a vivirse formalmente una nueva edición de esta tradicional fiesta popular. Las tres noches carnavaleras serán los sábados 31 de enero, 07 y 14 de febrero.
Durante su mensaje, el Intendente Vallejos, expresó su agradecimiento a todos los que ponen su parte para que nuestra fiesta siga viva y que hoy el Club Platense pueda tomar el desafío en la organización.
"Creo que también nos ayuda a fortalecer una de las instituciones de nuestra ciudad, que hoy se anima con el bingo y se anima con los carnavales. Celebramos eso y agradecemos a la ciudadanía que acompaña”.
Quien también tuvo su lugar en la agenda mediática fue la referente de la Comparsa Koé Porá, Liliana Ocampo, destacando el avance en el armado del marco institucional correspondiente y en la definición de los aspectos económicos y organizativos necesarios para garantizar el normal desarrollo del evento en la nueva locación.
La elección del Club Platense como sede del carnaval también fue destacada como un punto clave en la planificación: según Liliana, existe consenso y acompañamiento respecto de esta decisión, ya que “se trata de un espacio que reúne condiciones adecuadas para un evento de estas características”.
Entre las principales ventajas mencionadas se encuentra la posibilidad de evitar cortes de calles, lo que reduce inconvenientes para vecinos que no participan directamente de la celebración.
Corsódromo
Asimismo, el uso de un corsódromo definido permite mejorar los estándares de seguridad, tanto para los artistas y bailarines que desfilan como para el público que asiste.
El carnaval vuelve a latir en Reconquista con definiciones clave para 2026
La delimitación del espacio facilita la organización, el control de accesos y el orden general del evento, además de brindar mayor comodidad para la instalación de estructuras, sonido, iluminación y servicios complementarios.
Pero más allá de los aspectos logísticos, los Carnavales reconquistenses continúan siendo una expresión cultural de fuerte impacto social.
Cada edición moviliza a cientos de personas que participan de manera directa e indirecta: desde quienes integran las comparsas hasta quienes colaboran en la confección de trajes, el armado de carrozas, la musicalización y la puesta en escena. A esto se suma el público, que acompaña masivamente y convierte cada noche de carnaval en un punto de encuentro para la comunidad.