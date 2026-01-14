Conferencia en el Ministerio de Seguridad

"El que delinque... paga"; fuerte mensaje del Gobierno y la Justicia al submundo del hampa en Santa Fe

La Justicia y la Policía de Santa Fe desplegaron un megaoperativo coordinado para marcar límites en barrios atravesados por la violencia. Participaron más de 300 efectivos con el apoyo de 90 vehículos