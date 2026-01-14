Cayó una red que ingresaba autos de lujo desde Paraguay para alquilarlos a artistas
Una investigación conjunta permitió desarticular una organización que utilizaba un régimen fronterizo para ingresar vehículos de alta gama, ocultarlos en el país y destinarlos a producciones audiovisuales y alquileres exclusivos.
Rodados valuados en más de $500 millones quedaron bajo custodia judicial.
La Aduana, la Policía de la Ciudad y organismos fiscales lograron desarticular una organización dedicada al ingreso ilegal de autos de lujo desde Paraguay, que luego eran utilizados y alquilados para producciones audiovisuales de artistas reconocidos. La maniobra quedó al descubierto tras una investigación que derivó en allanamientos, secuestros millonarios y detenciones en Buenos Aires.
Según se pudo establecer durante la pesquisa, los vehículos ingresaban a la Argentina desde Paraguay bajo la excusa de viajes turísticos. Para ello, ciudadanos paraguayos cruzaban la frontera con autos de alta gama y al regresar a su país, dejaban los rodados en territorio argentino, lo que constituía un uso fraudulento de la normativa vigente.
La Aduana detectó irregularidades reiteradas y dio inicio a la causa al advertir un patrón sistemático de contrabando de vehículos provenientes de países limítrofes. Con el avance de las tareas investigativas, se determinó que la operatoria respondía a encargos realizados por dos ciudadanos argentinos con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allanamientos, secuestrosydetenidos
En las últimas horas se concretaron cinco procedimientos simultáneos en distintos puntos del AMBA, autorizados por el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo. Los operativos estuvieron a cargo de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, junto con la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.
Autos de alta gama secuestrados durante los allanamientos.
Como resultado, se secuestraron cuatro autos de alta gama: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con patente paraguaya, además de una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina. De acuerdo con fuentes de la investigación, el valor total de los vehículos incautados supera ampliamente los $500 millones, con unidades que rondan o superan los $100 millones cada una.
Además, se incautaron $30 millones en efectivo, US$20 mil y un arma de fuego que no contaba con la documentación correspondiente. En el marco del procedimiento, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados, quedando a disposición de la Justicia Federal.
Operativo conjunto de fuerzas federales y organismos de control.
Vínculos con el mundo artístico
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el destino final de los vehículos. Los autos eran exhibidos en redes sociales y utilizados en videoclips de artistas de gran popularidad, además de ser alquilados para distintas producciones audiovisuales y eventos.
La investigación determinó que los rodados aparecieron en producciones vinculadas a figuras como La Joaqui, L-Gante y la China Suárez. Según las actuaciones judiciales, uno de los implicados afirmaba ser propietario de una productora dedicada a la realización de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Este contraste entre el alto perfil exhibido en redes sociales y la falta de respaldo fiscal fue clave para profundizar las medidas judiciales y avanzar con los allanamientos.
Posibles penas y avance de la causa
Desde el punto de vista legal, la causa se encuadra en el artículo 865 del Código Aduanero, que contempla penas de hasta 10 años de prisión en casos de contrabando agravado. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no se descarta la imputación de más personas vinculadas al esquema.
Los investigadores también indicaron que la maniobra ilegal se habría iniciado, al menos, en 2023, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria sostenida en el tiempo y con un alto nivel de organización.
Mientras la Justicia avanza en la reconstrucción completa del circuito de ingreso, uso y alquiler de los vehículos, los autos secuestrados permanecen bajo custodia judicial y los detenidos aguardan las próximas definiciones procesales.