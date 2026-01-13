Múltiples allanamientos por microtráfico de drogas en Santo Tomé y Laguna Paiva

Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, en el marco de una causa en la que interviene el fiscal Roberto Apullán, llevó a cabo cinco allanamientos en viviendas ubicadas en Laguna Paiva y Santo Tomé, dentro del departamento santafesino La Capital.
La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.
Los allanamientos se realizaron en los siguientes domicilios: calle Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, Dr. Revuelta 1800 (ambos en la ciudad de Laguna Paiva) y Tomás Lubary 2500, Tomás Lubary 2000, Tomás Lubary y Córdoba (los tres en Santo Tomé).
Equipos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales realizaron las irrupciones. Foto: El Litoral
Exitosos
En los procedimientos, fueron aprehendidos dos hombres R. C. M. (32). y R. B. D. (32) por “tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización" y “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil” e identificaron a otro sujeto, V. M. G. (46), por “tenencia indebida de arma de fuego”.
También secuestraron 14 gramos de cocaína fraccionada para la venta; 29 gramos de marihuana (envotorio de nylon), dos balanzas digitales con vestigios de cocaína; dinero, cinco armas de fuego, dos escopetas, tres revólveres calibre .22 largo (1 desarmado), una pistola marca Bersa, 67 municiones calibres .380, 9mm, .32, 12/70) y 11 teléfonos celulares.
Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia.