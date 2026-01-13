Dos detenidos por robo en barrio Mariano Comas

La escena parecía salida de una película nocturna: patrulleros detenidos en una esquina silenciosa, un sospechoso demorado en la vereda y, casi al mismo tiempo, otro hombre moviéndose por los techos, dejando rastros de sangre a su paso. Todo ocurrió en plena madrugada del martes, en el corazón de barrio Mariano Comas, a metros del microcentro santafesino.
Eran las 4.10 de la mañana del martes cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos por la zona de Mariano Comas y Francia, jurisdicción de la Estación Centro (ex Comisaría 3ª). En ese marco, los uniformados observaron a un hombre en actitud sospechosa frente a un domicilio.
Mientras se avanzaba con su identificación y la consulta por posibles impedimentos legales, la calma de la cuadra se rompió con un hecho inesperado.
Ruidos en los techos
De manera casi simultánea, los efectivos advirtieron la presencia de otro masculino desplazándose por los techos de viviendas linderas. No pasó mucho tiempo hasta que se detectaran manchas de sangre dentro de algunos inmuebles, una señal inequívoca de que algo más grave estaba ocurriendo.
Tras recorrer y verificar las propiedades cercanas, la policía logró localizar al segundo sospechoso. Estaba lesionado y oculto en una dependencia ubicada en la parte trasera de un inmueble. Personal del Sies lo asistió en el lugar y luego fue trasladado al Hospital José María Cullen para recibir atención médica.
Una víctima de 75 años
Como resultado del operativo, ambos hombres fueron aprehendidos por el delito de robo consumado. Se trata de G. J. y B. J., únicos datos aportados oficialmente.
La víctima del hecho es un hombre de 75 años, quien resultó damnificado por el accionar delictivo ocurrido en plena madrugada.
Tras las detenciones, se labraron las actuaciones de rigor con intervención de Medicina Legal y la Defensoría en turno. La causa quedó en manos de la Estación Centro, donde continuaban las diligencias para esclarecer por completo lo sucedido.