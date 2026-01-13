Causa Sur Finanzas: la Justicia ordena peritar 14 celulares clave, incluido el del socio de “Chiqui” Tapia

La causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó una nueva medida clave. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó peritar el contenido de 14 teléfonos celulares, entre ellos el del empresario Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
La decisión judicial se basa en un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien busca acceder a cualquier dato que permita reconstruir la operatoria detrás del presunto circuito de lavado. La medida incluye también el análisis del celular de Graciela Vallejo, madre del financista y presidenta formal de la firma.
En total, la causa reúne cerca de 40 teléfonos secuestrados, aunque esta etapa se concentrará en los 14 considerados prioritarios. La hipótesis es que los dispositivos permitirían desentrañar vínculos, movimientos y la dinámica interna de Sur Finanzas en sus operaciones con clubes e instituciones.
El mecanismo bajo sospecha
Según la investigación, el presunto esquema de lavado se habría articulado a partir de préstamos sobredimensionados: entidades deportivas solicitaban montos menores pero firmaban contratos por cifras mayores. Esa diferencia volvía a la financiera como dinero “blanqueado”, con la posible participación de actores políticos o municipales.
Se sospecha que estos fondos se canalizaban a través de ingresos por derechos televisivos, publicidad o marketing. La fiscalía ya solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes involucrados, con el fin de establecer el rol específico de cada uno en la operatoria.
Clubes en la mira y otras maniobras detectadas
Los clubes mencionados en el expediente son 17: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Durante los allanamientos realizados meses atrás, la Policía Federal incautó contratos, documentación contable, computadoras y decenas de dispositivos electrónicos para ser analizados.
Pero el foco no se limita al fútbol. La Justicia investiga también el uso de monotributistas sin capacidad económica que habrían movido sumas millonarias mediante billeteras virtuales asociadas a la red de Sur Finanzas. Informes de la DGI calificaron a estos contribuyentes como “apócrifos”.
Sumas millonarias, embargos y medidas preventivas
Los registros detectados incluyen transferencias digitales por miles de millones de pesos, operaciones en efectivo y movimientos atribuidos directamente a la financiera. Ante ese volumen de transacciones, el juez dispuso embargos preventivos sobre los bienes de Vallejo y personas cercanas.
También se enviaron oficios al Banco Central, la UIF, la CNV y el Mercado de Valores para identificar activos y prevenir maniobras de vaciamiento patrimonial mientras avanza la causa.
La Justicia intenta ahora determinar la magnitud real del esquema y la eventual responsabilidad de los clubes y dirigentes involucrados.