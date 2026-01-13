Investigación

Causa Sur Finanzas: la Justicia ordena peritar 14 celulares clave, incluido el del socio de “Chiqui” Tapia

El juez federal Luis Armella autorizó el análisis de dispositivos electrónicos para reconstruir nexos en la investigación por lavado de activos. Entre los apuntados figuran Ariel Vallejo, su madre y clubes vinculados al esquema.