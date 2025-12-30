Investigación judicial

Allanamientos en la AFA: el contrato con la empresa ligada a Faroni fijaba comisiones del 40%

La Justicia halló en la sede de Viamonte un acuerdo firmado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino que otorgaba a TourProdEnter el manejo exclusivo de los cobros internacionales de la AFA. Preveía un 30% de comisión fija y un 10% adicional por logística. La causa investiga presunto lavado de activos.