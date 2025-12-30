Allanamientos en la AFA: el contrato con la empresa ligada a Faroni fijaba comisiones del 40%
La Justicia halló en la sede de Viamonte un acuerdo firmado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino que otorgaba a TourProdEnter el manejo exclusivo de los cobros internacionales de la AFA. Preveía un 30% de comisión fija y un 10% adicional por logística. La causa investiga presunto lavado de activos.
La sede de Viamonte fue allanada en el marco de una causa por lavado de dinero.
Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, la Justicia encontró el contrato que vincula a la AFA con TourProdEnter LLC, la empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, investigado por presunto desvío de fondos en el exterior.
El documento establece la exclusividad absoluta para realizar todos los cobros y pagos internacionales de la AFA, a cambio de una comisión del 30%, más un 10% adicional por tareas logísticas, lo que elevaba la retribución total al 40% de cada operación.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, con intervención de la PROCELAC. Además de la sede de Viamonte, se allanaron el predio de Ezeiza y el domicilio particular de Faroni.
El contrato hallado otorga a la empresa de Faroni exclusividad con comisión del 30%.
Un contrato con exclusividad mundial y comisiones millonarias
El acuerdo, firmado el 9 de diciembre de 2021, otorga a TourProdEnter el carácter de agente exclusivo para representar comercialmente a la AFA fuera de la Argentina. El texto obliga a la entidad a abstenerse de contratar a cualquier otro intermediario, salvo autorización expresa del agente.
En el artículo sexto, el contrato fija que la empresa percibiría el 30% de todos los montos ingresados a favor de la AFA por contratos internacionales, con una comisión adicional del 10% por logística, que incluía viajes, concentraciones, seguros, alimentación y organización de eventos.
Los pagos debían realizarse dentro de los diez días de efectuadas las erogaciones, y el contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Fue firmado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, mientras que por la empresa rubricó Erica Gillette, esposa de Faroni.
Fondos en el exterior y sociedades bajo sospecha
Según la investigación, TourProdEnter administró alrededor de US$ 260 millones correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. La Justicia sospecha que al menos US$ 42 millones habrían sido desviados hacia sociedades presuntamente ficticias radicadas en Miami, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC.
Las maniobras investigadas incluyen contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina, amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio, cuyos fondos no habrían ingresado al país ni a cuentas oficiales de la AFA.
La Justicia también allanó el predio de Ezeiza
Intento de salida del país y descarte de un celular
Faroni tiene prohibido salir de la Argentina, pero el lunes por la noche intentó viajar a Uruguay desde Aeroparque. Fue detenido por Migraciones y, según consta en la causa, al recibir la notificación judicial habría descartado su teléfono celular, un elemento que ahora es buscado por los investigadores.
En el expediente también aparece Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, otra firma clave en el esquema bajo análisis. En esa causa ya hay personas procesadas y con prisión domiciliaria por encubrimiento agravado.
El análisis del material secuestrado en los allanamientos será clave para determinar responsabilidades penales y el alcance real del circuito financiero que quedó bajo la lupa judicial.