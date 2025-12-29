Megaoperativo judicial

Ordenan 100 allanamientos por maniobras con dólar oficial: apuntan al financista ligado a Tapia

La Justicia dispuso una serie de operativos en bancos, financieras y domicilios vinculados a presuntas maniobras irregulares con dólares durante el cepo. Uno de los investigados es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA.