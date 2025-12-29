Ordenan 100 allanamientos por maniobras con dólar oficial: apuntan al financista ligado a Tapia
La Justicia dispuso una serie de operativos en bancos, financieras y domicilios vinculados a presuntas maniobras irregulares con dólares durante el cepo. Uno de los investigados es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA.
La Justicia investiga operaciones por más de USD 1.400 millones en pleno cepo cambiario.
La Justicia federal ordenó este lunes más de 100 allanamientos simultáneos en el marco de tres causas que investigan operaciones de compra de dólares a valor oficial, durante el cepo cambiario aplicado entre 2019 y 2023. Entre los blancos de los procedimientos hubo bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares.
Uno de los focos de las investigaciones es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, vinculado públicamente con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Agentes federales incluso allanaron la casa de la madre del financista en Banfield, donde se secuestraron computadoras, celulares y documentación clave.
En total, la jueza María Servini ordenó 60 allanamientos en causas vinculadas a compras sospechosas por USD 1.400 millones entre enero y octubre de 2023. En paralelo, María Eugenia Capuchetti dispuso otros 30 operativos en expedientes que involucran a Vallejo y otras firmas.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto a "Chiqui" Tapia en una reunión informal.
Allanan el BCRA y casas de inspectores
El juez Sebastián Casanello, por su parte, ordenó operativos en cinco domicilios de inspectores del Banco Central y en la propia sede de la entidad. Se busca determinar si hubo complicidad o negligencia en la habilitación de empresas para acceder al dólar oficial sin justificación operativa.
Entre los apuntados figuran Diego Volcic, Fabián Violante, Analía Jaime, Romina García y María Fernández, todos con roles técnicos en el área de supervisión del Central. La Justicia secuestró documentación y dispositivos electrónicos para reconstruir el circuito de autorizaciones durante el cepo.
Una línea de la causa se centra en operaciones atribuidas a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, acusado de estafas y extorsión. Apodado “el rey del blue”, se investiga si utilizó testaferros o vínculos institucionales para acceder al mercado oficial de divisas de forma fraudulenta.
El Banco Central fue allanado en busca de documentos sobre habilitaciones durante el cepo. Foto: Reuters
Vallejo, el nexo con la AFA
Ariel Vallejo, financista ligado a la firma Sur Finanzas y a la conducción de la AFA, aparece involucrado en al menos dos causas simultáneas. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó inconsistencias en movimientos de su empresa que superan los mil millones de dólares en pocos meses.
El empresario había sido fotografiado meses atrás en las oficinas de “Chiqui” Tapia, en un encuentro informal que generó polémica. La AFA no se pronunció hasta el momento sobre el vínculo, y la Justicia aún no ha imputado a dirigentes deportivos en esta línea investigativa.
La causa permanece bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas medidas. Desde el Ministerio Público Fiscal dejaron trascender que los cruces telefónicos y financieros podrían derivar en la imputación de funcionarios que actuaron durante el gobierno anterior.