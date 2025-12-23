Causa por lavado

Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia

Micaela Sánchez fue imputada por encubrimiento y continuará detenida. La financiera Sur, investigada por lavado de dinero, mantiene vínculos con la AFA que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.