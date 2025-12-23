#HOY:

Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia

Micaela Sánchez fue imputada por encubrimiento y continuará detenida. La financiera Sur, investigada por lavado de dinero, mantiene vínculos con la AFA que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

La Justicia federal de Lomas de Zamora procesó con prisión preventiva a Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas. El juez Luis Armella la acusó formalmente por el delito de encubrimiento, en el marco de una causa que investiga a la financiera por presunto lavado de activos.

El fallo se conoció este martes, luego del allanamiento realizado en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, donde Sánchez se encontraba junto a dos choferes. En el procedimiento se incautaron seis celulares, una computadora, documentación y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos acompañantes también fueron procesados, aunque el magistrado les concedió prisión domiciliaria tras el pedido de sus abogados.

(251209) -- BUENOS AIRES, 9 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Miembros de la Policía Federal Argentina realizan un allanamiento en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 9 de diciembre de 2025. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf)El juez Armella ordenó tres allanamientos y secuestró celulares y documentos

La empresa y su relación con la AFA

Sur Finanzas pertenece a Ariel Vallejo, un empresario con vínculos directos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La investigación apunta a determinar si desde esta firma se habrían canalizado fondos de origen ilícito vinculados a negocios del fútbol y otros rubros.

Tras el operativo en Turdera, la Justicia ordenó dos nuevos allanamientos: uno en el mismo depósito y otro en el domicilio de Sánchez. Los resultados de esos procedimientos aún no fueron informados públicamente.

El expediente avanza con reserva, pero todo indica que se ampliarán las medidas y que podría haber nuevos imputados en las próximas semanas.

