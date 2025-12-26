Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por retención indebida de aportes
El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados formalmente por el fiscal Claudio Navas Rial. La causa apunta a una deuda previsional superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó formalmente comprometida en una causa penal de alto impacto. El fiscal Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del organismo, y a Pablo Toviggino, su tesorero, por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la AFA y de clubes afiliados.
La denuncia fue presentada ante el juez en lo penal económico Diego Amarante y menciona una cifra que supera los $19.000 millones en concepto de contribuciones a la seguridad social no depositadas en tiempo y forma.
Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: Archivo
Una denuncia del propio organismo recaudador
Según fuentes judiciales, la causa se inició por una presentación de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador. Allí se advirtió que la AFA habría retenido tributos y aportes previsionales sin realizar el ingreso a los organismos correspondientes, violando los plazos legales.
La acusación se apoya en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan con penas de prisión a quienes retienen y no ingresan sumas destinadas a la seguridad social.
El fiscal pidió ampliar la investigación a dirigentes cercanos a Toviggino.
Tapia, Toviggino y un círculo de confianza
El fiscal Navas Rial imputó directamente a Tapia como presidente y titular de la clave fiscal de la AFA, y señaló también a Toviggino, su principal colaborador. En su requerimiento, el fiscal pidió ampliar la investigación a otros actores del entramado societario vinculado a la entidad.
Mencionó, entre otros, a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, por sus supuestos vínculos con empresas relacionadas a Toviggino. La causa judicial analiza posibles maniobras delictivas en la estructura económica que administra el fútbol argentino.
Otras causas en curso
Esta investigación se suma a otros dos expedientes abiertos recientemente que también involucran a Tapia y su entorno por irregularidades financieras. Fuentes judiciales indicaron que si se comprueba la comisión de delitos, podrían avanzar los procesamientos.
Se trata de la primera vez que Tapia y Toviggino quedan formalmente imputados en una causa penal de este calibre, lo que pone en jaque la conducción de la AFA en un contexto donde también existen cuestionamientos internos y externos.