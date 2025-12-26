Avanza la causa

Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por retención indebida de aportes

El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados formalmente por el fiscal Claudio Navas Rial. La causa apunta a una deuda previsional superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.