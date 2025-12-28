Investigación

Desvío millonario desde una cuenta de la AFA en EE.UU.: US$ 42 millones a sociedades fantasmas

Una investigación periodística reveló que TourProdEnter LLC, firma designada por la gestión de “Chiqui” Tapia para manejar los ingresos internacionales de la AFA, transfirió millones a firmas sin actividad. Tapia y Toviggino están imputados por otra causa vinculada a aportes previsionales.