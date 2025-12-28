Desvío millonario desde una cuenta de la AFA en EE.UU.: US$ 42 millones a sociedades fantasmas

El escándalo por el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. Una investigación periodística reveló que la firma TourProdEnter LLC, autorizada por la AFA para la recaudación en el exterior, desvió 42 millones de dólares hacia sociedades fantasmas radicadas en Estados Unidos.
La empresa fue creada en 2021 y actúa como agente comercial exclusivo de la AFA fuera del país. Su administradora es Erica Gillette, pareja del productor Javier Faroni, amigo personal de Claudio “Chiqui” Tapia. En cuatro años, la cuenta operada por TourProdEnter acumuló más de 260 millones de dólares.
Transferencias sospechosas y gastos de lujo
Según el informe publicado por La Nación, parte de ese dinero fue enviado a empresas con sede en Florida que no registran actividad ni empleados. Además, otros 109,9 millones fueron transferidos a un agente financiero en Uruguay, utilizando estructuras radicadas en las Islas Vírgenes Británicas.
Los documentos a los que accedió el medio también detallan gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países, sin vínculos claros con la actividad oficial de la AFA. Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen directamente en las transferencias, varios de esos movimientos coinciden con actividades oficiales del fútbol argentino.
Más imputaciones para Tapia y Toviggino
La revelación llega apenas días después de que Tapia y Toviggino fueran imputados en una causa penal económica. El fiscal Claudio Navas Rial los acusó formalmente por retener ilegalmente aportes jubilatorios, en perjuicio de empleados de la AFA y de los clubes más importantes del país. La deuda estimada con la DGI supera los 19 mil millones de pesos.
Ambos dirigentes también están comprometidos en otras causas, como la de Sur Finanzas y la polémica mansión de Pilar. Esa propiedad, valuada en casi 2 millones de dólares, está a nombre de una empresa sin respaldo económico y vinculada con allegados a Toviggino. Allí se hallaron autos de lujo, documentación de Barracas Central y objetos de la AFA.
Declaran los presuntos testaferros del tesorero
Este lunes deben declarar Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, dueña de la mansión investigada. Ambos están señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA. Se trata de un nuevo frente judicial que complica a la cúpula dirigencial del fútbol argentino, en medio de sospechas crecientes por el uso de fondos públicos y privados.