Allanan la casa de Javier Faroni por el presunto desvío de fondos de la AFA en EE.UU.
La justicia investiga operaciones con TourProdEnter, empresa ligada a Faroni y a Chiqui Tapia. También hubo procedimientos en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, en busca de documentación vinculada al manejo de US$ 260 millones.
Faroni negó irregularidades y defendió el rol legal de su empresa TourProdEnter.
La casa del empresario teatral Javier Faroni, ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, fue allanada este martes en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de contratos internacionales de laAsociación del Fútbol Argentino (AFA).
La orden fue dictada por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que trabajan junto al fiscal general Diego Velasco.
Procedimientos en Nordelta, Viamonte y Ezeiza
Además del domicilio de Faroni, los operativos incluyeron la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio que la entidad posee en Ezeiza. El objetivo es avanzar en una hipótesis que conecta maniobras locales de lavado con circuitos financieros internacionales.
La casa de Javier Faroni en Nordelta fue allanada por orden del juez Armella.
La Justicia busca determinar si se utilizaron estructuras del fútbol profesional como soporte operativo para desviar fondos que no fueron declarados en Argentina. Por esa razón, se ordenó el levantamiento de secretos fiscal, bancario y bursátil, y el acceso a registros en bancos de Estados Unidos.
TourProdEnter, la empresa en la mira
Faroni está vinculado a TourProdEnter LLC, firma constituida en Miami por su esposa, Érica Gillette. La empresa habría administrado US$ 260 millones de la AFA en el exterior, de los cuales al menos US$ 42 millones habrían sido enviados a compañías presuntamente ficticias.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2024 por Guillermo Tofoni, empresario de marketing deportivo, ante el Tesoro y la fiscalía federal de EE.UU. En ella alertó sobre posibles maniobras de lavado a través de cuentas bancarias en Birmingham, Alabama.
También hubo operativos en la sede de la AFA en Viamonte y en el predio de Ezeiza.
El comunicado de Faroni
En un comunicado reciente, Faroni negó irregularidades y sostuvo que ni él ni su empresa están imputados. “No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas”, expresó.
También reconoció el vínculo contractual con la AFA, aclarando que TourProdEnter actúa como agente logístico, de cobro y pago para compromisos internacionales de la Selección Argentina.
Tapia y Toviggino, bajo sospecha
La investigación apunta también a la directiva de AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino. Los contratos bajo análisis incluyen un amistoso disputado por la Selección en China y un acuerdo millonario con Binance.
Los fondos habrían quedado fuera del circuito bancario nacional y sin registración fiscal, lo que profundiza el escándalo. Las medidas judiciales buscan documentación, dispositivos electrónicos y registros contables que permitan reconstruir el flujo del dinero.