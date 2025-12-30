Investigación judicial

Allanan la casa de Javier Faroni por el presunto desvío de fondos de la AFA en EE.UU.

La justicia investiga operaciones con TourProdEnter, empresa ligada a Faroni y a Chiqui Tapia. También hubo procedimientos en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, en busca de documentación vinculada al manejo de US$ 260 millones.