Declaran por la mansión vinculada a la AFA y la causa suma allanamientos en Miami
Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino brindan testimonio remoto ante el juez Marcelo Aguinsky. Un informe periodístico señala depósitos por cerca de US$42 millones en sociedades de Estados Unidos vinculadas a la entidad.
Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo tramo judicial: los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, Luciano Pantano y Ana Conte, Declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky por la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, Buenos Aires, en tanto que la Justicia de Estados Unidos investiga supuestas operaciones financieras en la sede de la entidad en Miami.
Ante el tribunal federal, están citados Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo que aparecen como compradores de la propiedad en Villa Rosa y son integrantes de la sociedad Real Central SRL. Las declaraciones se realizan por videollamada: Pantano a las 11.00 y Conte a las 12.00.
Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: Archivo
El magistrado intentará determinar cómo se adquirió la vivienda, teniendo en cuenta que Pantano figura como monotributista y Conte como jubilada, y también si existe algún vínculo patrimonial o financiero con Pablo Toviggino, señalado en la causa como el segundo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la casa madre del fútbol argentino.
La investigación en Miami y los movimientos financieros reportados
En paralelo, fuentes periodísticas informaron que la Justicia estadounidense analiza supuestas operaciones irregulares vinculadas a la sede de la AFA en Miami. Según el diario La Nación, se estiman depósitos por cerca de US$42 millones en cuatro sociedades constituidas en esa ciudad que no tendrían empleados ni actividad comercial declarada.
El señalamiento sobre los depósitos aporta un eje financiero a la pesquisa, que en la Argentina incluye la averiguación sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de inmuebles y la posible participación de terceros en la estructura societaria vinculada a la compra.
La causa local quedó centrada en la mansión de Villa Rosa como uno de los elementos que el juez Aguinsky busca esclarecer. Los interrogatorios remotos a quienes figuran como compradores forman parte de la instrucción para establecer trazabilidad patrimonial y la eventual existencia de testaferros, conforme a la indagación en curso.
En la exposición judicial los detalles sobre la composición de Real Central SRL y la relación entre sus integrantes y referentes de la AFA cobran importancia, por eso el tribunal citará a quienes podrían aportar información sobre el origen de los recursos y la operatoria societaria relacionada con la propiedad.
La coincidencia temporal entre las declaraciones en la causa por la mansión y la publicación sobre depósitos en Miami marca dos frentes de investigación: uno centrado en el mercado inmobiliario local y la titularidad de bienes, y otro en el seguimiento de movimientos transnacionales que involucran a empresas radicadas en Estados Unidos.
1031 Ives Dairy Rd de Miami, zona en la que se realizan las pesquisas. Crédito: Google Street View
“Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino Declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mansión en Villa Rosa, Pilar”, se informó al detallar horarios y modalidad de los testimonios.
Por su parte, “se estima que cerca de US$42 millones fueron depositados en cuatro sociedades constituidas en Miami que no tienen empleados ni actividad comercial declarada”, se señaló sobre la pesquisa estadounidense.
Los voceros judiciales consultados por los medios resaltaron que las pruebas documentales y las transferencias bancarias, dentro y fuera del país, serán piezas clave para reconstruir la cadena de tenencia y eventual participación de intermediarios. El juzgado buscará contrastar las inscripciones societarias con los movimientos económicos reportados.
Claudio Tapia.
Fuentes del expediente subrayan que las declaraciones de Pantano y Conte pueden aportar datos sobre el circuito de compras y las decisiones societarias en Real Central SRL, así como sobre la existencia de apoderados, autorizaciones o pagos que expliquen la aparición de los nombres en la titularidad de la mansión.
La indagación estadounidense, por su parte, está orientada a identificar el destino y la trazabilidad de los fondos que, según la nota, habrían ingresado a compañías de Miami sin actividad operativa. Esa pesquisa podría ofrecer documentos que complementen la instrucción local si se formalizan pedidos de cooperación internacional.
El desenvolvimiento de las diligencias —las audiencias por videollamada y el avance de la pesquisa en Florida— definirá los próximos pasos procesales: posibles citaciones adicionales, medidas de prueba y requisas documentales que el juez considere necesarias para completar la instrucción.
En conjunto, las declaraciones ante Aguinsky y la pesquisa en Estados Unidos configuran el estado actual del proceso judicial que involucra a referentes y estructuras asociadas con la AFA, y cuya resolución dependerá de la producción probatoria que surja de ambas líneas de investigación.