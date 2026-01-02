Corrupción en el fútbol

Habilitan la feria judicial para seguir las causas que involucran a la AFA

Tres jueces decidieron que continúen las investigaciones sobre presunta corrupción en la AFA durante enero. Las causas involucran a Tapia, Toviggino, Malaspina y empresarios cercanos, con sospechas de lavado, desvío de fondos y evasión previsional.