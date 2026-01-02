Habilitan la feria judicial para seguir las causas que involucran a la AFA
Tres jueces decidieron que continúen las investigaciones sobre presunta corrupción en la AFA durante enero. Las causas involucran a Tapia, Toviggino, Malaspina y empresarios cercanos, con sospechas de lavado, desvío de fondos y evasión previsional.
La Justicia allanó las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza por orden del juez Luis Armella.
Tres magistrados habilitaron la feria judicial de verano para que avancen las causas penales que investigan presuntas maniobras de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión permite que las medidas de prueba sigan tramitándose en enero, a pesar del receso.
La primera de las investigaciones está a cargo del juez federal Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Allí se investigan desvíos de dinero mediante Sur Finanzas y TourProdEnter LLC, empresas vinculadas a Ariel Vallejo y Javier Faroni. La hipótesis es que la AFA intermedió en operaciones de financiamiento y sponsoreo usando fondos de los derechos televisivos del fútbol.
Entre las medidas ordenadas figuran allanamientos en domicilios de Faroni y sedes de la AFA, además del levantamiento del secreto fiscal y financiero. Faroni deberá declarar el 19 de enero.
El empresario Javier Faroni fue citado a declarar el 19 de enero en el marco de la causa por lavado.
La mansión y los autos de lujo
Otra de las causas habilitadas la lleva el juez penal económico Marcelo Aguinsky. El expediente gira en torno a una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar, registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, aunque se sospecha que el verdadero dueño sería Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La Justicia también investiga 54 vehículos de alta gama asociados al mismo entorno.
Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA, y se tomó testimonio a los pilotos de un helicóptero que aterrizó en el predio. La causa aún discute jurisdicción con el juzgado federal de Campana.
En la causa por evasión previsional fueron imputados Tapia, Toviggino, Malaspina y Lorenzo.
Aportes previsionales retenidos
La tercera causa es instruida por el juez Diego Amarante, con impulso del fiscal Claudio Navas Rial. Se investiga una presunta retención indebida de unos 17.000 millones de pesos en aportes previsionales, denunciada por el organismo ARCA. Los imputados son Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
También se ordenó el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal. Con la feria judicial habilitada, las causas seguirán activas durante todo enero.