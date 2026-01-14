Más de 30 allanamientos simultáneos en Santa Fe por robo, abuso de armas y microtráfico

Durante la mañana del miércoles agentes policiales concretaron más de 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe.
La movida requirió el despliegue de más de 300 efectivos de la policía provincial. Se requisaron viviendas en los barrios Yapeyú; La Tablaba y Loyola
Durante la mañana del miércoles agentes policiales concretaron más de 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe.
El despliegue incluyó más de 30 requisas domiciliarias en los barrios La Tablada, Yapeyú y Loyola, en una acción coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional I.
Las medidas se concretaron en las primeras horas del día y formaron parte de investigaciones en curso por distintos hechos delictivos que se vienen registrando en esos sectores de la ciudad.
Según se informó, en el procedimiento participaron más de 300 efectivos de la Policía de Santa Fe, entre personal de PDI, grupos tácticos y unidades de apoyo. La magnitud del operativo no pasó desapercibida para los vecinos, que observaron durante horas el ingreso y egreso de fuerzas de seguridad en distintos domicilios.
El saldo fue positivo para los investigadores: hubo personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos considerados de interés para las causas judiciales que se tramitan.
Las fuentes indicaron que parte de lo incautado será sometido a peritajes y cruces de información para determinar su vinculación con hechos recientes.
Las órdenes de allanamiento se libraron en el marco de causas por robos reiterados, comercialización de estupefacientes a baja escala y abuso de armas, delitos que vienen siendo investigados desde hace semanas por el Ministerio Público de la Acusación.
A las 9 de la mañana, en el hall del Ministerio de Justicia y Seguridad, se brindaran detalles oficiales del procedimiento. La conferencia estará encabezada por el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, junto a la fiscal Laura Urquiza y el fiscal Diego Vigo, quienes ampliaran la información sobre los objetivos y resultados del operativo.
Desde el ámbito judicial remarcaron que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
Noticia en desarrollo