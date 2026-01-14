Tucumán: murió un nene de 2 años tras atragantarse en un jardín maternal

Un nene de dos años murió este martes en un jardín maternal de Tucumán tras atragantarse mientras comía uvas. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el establecimiento y luego en un centro de salud, el personal médico confirmó que sufrió un paro cardiorrespiratorio. La Justicia inició una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer eventuales responsabilidades.
El episodio
El trágico hecho ocurrió alrededor de las 10.15 en un establecimiento ubicado sobre la calle Berutti al 800, en la localidad de Yerba Buena. Según informaron las autoridades, el menor se atoró con una uva mientras se encontraba en el jardín.
Docentes y responsables del lugar intervinieron de inmediato y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En paralelo, se dio aviso al servicio de emergencias 107 para solicitar una ambulancia y el traslado urgente del niño.
Trasladoyasistenciamédica
El nene fue llevado al Hospital Municipal Ramón Carrillo, donde ingresó en estado crítico. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el equipo de la guardia médica continuó con los intentos de reanimación durante varios minutos.
La directora del centro de salud, Flavia Mole, explicó que el menor entró en paro y, pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos, falleció. Además, detalló que el pequeño ingresó sin vida en paro cardiorrespiratorio constatado por electrocardiograma.
Según precisó la médica, el niño llegó al hospital cerca de las 11.00 y las maniobras se extendieron hasta las 11.58, momento en el que se confirmó su fallecimiento.
Tras la muerte del menor, la fiscal María del Carmen Reuter ordenó un operativo tanto en el jardín maternal como en el hospital. Como parte de las primeras medidas, la Fiscalía secuestró documentación y registros de cámaras de seguridad del establecimiento con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y verificar si el jardín contaba con la habilitación correspondiente.
Antecedentes
El caso generó conmoción y volvió a poner en foco situaciones similares ocurridas en el país. Hace casi un año, un nene de tres años murió en la provincia de Buenos Aires tras atragantarse con una uva en una vivienda del barrio privado Santa Guadalupe, dentro del complejo Pilar del Este.
El menor fue ingresado el centro médico sin vida.
En aquel episodio, ocurrido el 23 de enero de 2025, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Materno de Pilar, donde ingresó sin vida. A pesar de los intentos de reanimación realizados no lograron revertir el cuadro. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Pilar bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.
Mientras avanza la investigación en Tucumán, el caso reaviva el debate sobre los cuidados durante la alimentación en la primera infancia y los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia en instituciones educativas.