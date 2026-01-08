#HOY:

ANMAT alertó por un tornillo falsificado usado en cirugías traumatológicas

El organismo sanitario advirtió que se trata de un insumo médico trucho, sin garantías de origen ni esterilización, cuyo uso podría provocar graves complicaciones en los pacientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria para advertir a la población y a los profesionales de la salud sobre la detección de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas, cuyo uso podría implicar un serio riesgo para los pacientes.

El hallazgo se produjo durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se detectó el producto irregular y se procedió a su análisis.

Detectado en una ortopedia

El tornillo en cuestión corresponde a un insumo habitualmente empleado en intervenciones traumatológicas y figura como fabricado por la empresa Stryker Corporation, registrada ante la ANMAT bajo el número PM 594-139.

Sin embargo, tras la inspección, la muestra recolectada fue exhibida a la responsable técnica de la firma, quien confirmó que se trataba de un producto falsificado y que no había sido elaborado ni comercializado por la compañía.

El producto fue detectado durante una inspección de control de mercado.El producto fue detectado durante una inspección de control de mercado.

Según precisaron desde el organismo, el tornillo identificado presenta las siguientes características: STRYKER 10 mm x 28 mm – BIOABSORBABLE – ACL INTERFERENCE SCREW – REF 234-010-067 – LOT 90905.

Diferencias

La ANMAT detalló una serie de inconsistencias que permitieron confirmar la falsificación del producto. Entre las principales diferencias detectadas se encuentran:

  • El tornillo original cuenta con fecha de vencimiento, mientras que el producto falsificado no incluye este dato.
  • La empresa Stryker nunca utilizó envases tipo pouch de la marca 3M para este insumo.
  • El producto auténtico se esteriliza mediante radiación gamma, mientras que el falso habría sido esterilizado por vapor o formaldehído.
  • El tornillo original es de color gris opaco, mientras que el falsificado es incoloro y puede observarse a través del envase transparente.

Estas irregularidades refuerzan la advertencia sobre la falta de garantías en cuanto a origen, composición, seguridad y aptitud del producto.

Advertencia sanitaria

Desde la ANMAT subrayaron que, al tratarse de un producto falsificado, su uso representa un riesgo directo para la salud del paciente al que se le implante. Por ese motivo, recomendaron no utilizar el tornillo identificado y comunicarse de inmediato con el organismo en caso de tenerlo en poder.

Además, recordaron la importancia de adquirir siempre productos médicos debidamente registrados, que cuenten con identificación del fabricante o importador, número de registro ante la ANMAT, fecha de vencimiento y documentación respaldatoria. Ante cualquier duda o consulta, se encuentra habilitado el contacto a través del correo electrónico [email protected].

