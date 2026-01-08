ANMAT alertó por un tornillo falsificado usado en cirugías traumatológicas

El hallazgo se produjo durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se detectó el producto irregular y se procedió a su análisis.
El tornillo en cuestión corresponde a un insumo habitualmente empleado en intervenciones traumatológicas y figura como fabricado por la empresa Stryker Corporation, registrada ante la ANMAT bajo el número PM 594-139.
Sin embargo, tras la inspección, la muestra recolectada fue exhibida a la responsable técnica de la firma, quien confirmó que se trataba de un producto falsificado y que no había sido elaborado ni comercializado por la compañía.
Según precisaron desde el organismo, el tornillo identificado presenta las siguientes características: STRYKER 10 mm x 28 mm– BIOABSORBABLE– ACLINTERFERENCE SCREW – REF 234-010-067 – LOT 90905.
Diferencias
La ANMAT detalló una serie de inconsistencias que permitieron confirmar la falsificación del producto. Entre las principales diferencias detectadas se encuentran:
El tornillo original cuenta con fecha de vencimiento, mientras que el producto falsificado no incluye este dato.
La empresa Stryker nunca utilizó envases tipo pouch de la marca 3M para este insumo.
El producto auténtico se esteriliza mediante radiación gamma, mientras que el falso habría sido esterilizado por vapor o formaldehído.
El tornillo original es de color gris opaco, mientras que el falsificado es incoloro y puede observarse a través del envase transparente.
Estas irregularidades refuerzan la advertencia sobre la falta de garantías en cuanto a origen, composición, seguridad y aptitud del producto.
Advertencia sanitaria
Desde la ANMAT subrayaron que, al tratarse de un producto falsificado, su uso representa un riesgo directo para la salud del paciente al que se le implante. Por ese motivo, recomendaron no utilizar el tornillo identificado y comunicarse de inmediato con el organismo en caso de tenerlo en poder.
Además, recordaron la importancia de adquirir siempre productos médicos debidamente registrados, que cuenten con identificación del fabricante o importador, número de registro ante la ANMAT, fecha de vencimiento y documentación respaldatoria. Ante cualquier duda o consulta, se encuentra habilitado el contacto a través del correo electrónico [email protected].