El Gobierno designó a Luis Fontana como nuevo titular de la ANMAT
El recambio en la conducción del organismo sanitario se formalizó tras la salida de Agustina Bisio y ocurre en un contexto de fuerte exposición pública por fallas en los controles y el caso del fentanilo adulterado.
Los cambios se dan en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles.
El Gobierno nacional formalizó un cambio clave en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en un contexto sensible para el organismo. A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Agustina Bisio y se designó como nuevo titular al médico cirujano Luis Eduardo Fontana.
Según se informó oficialmente, Bisio dejó su cargo por motivos personales. La designación de Fontana fue confirmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, quien avaló el recambio como parte de una nueva etapa para el organismo.
Un cambio enmedio de la polémica
El reemplazo en la conducción de la ANMAT se produce en un momento crítico, marcado por cuestionamientos públicos a los controles del organismo tras el caso del fentanilo contaminado. En ese marco, el Gobierno buscó enviar una señal política clara: avanzar hacia un Estado que funcione con mayor eficacia, sin estructuras superpuestas ni burocracia innecesaria.
Desde el Ministerio de Salud se remarcó que la prioridad de esta nueva gestión será garantizar la seguridad de los medicamentos y fortalecer los mecanismos de fiscalización. La intención oficial es contar con una ANMAT más ágil, profesional y responsable, que proteja a los pacientes, acompañe al equipo de salud y establezca reglas claras para todo el sistema sanitario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio.
La línea de acción planteada apunta a resultados concretos, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas, en un contexto donde la confianza pública en los organismos de control quedó bajo la lupa.
El perfil del nuevotitular de la ANMAT
Luis Eduardo Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además de su formación clínica, cuenta con estudios complementarios en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, realizados en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
En el ámbito asistencial, realizó residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo. Esa experiencia hospitalaria se combinó, a lo largo de los años, con una fuerte inserción en la gestión sanitaria.
Fontana es médico cirujano, egresado de la UBA.
Fontana acumula más de tres décadas de experiencia en el sector, con una extensa carrera dentro de una de las principales empresas de medicina prepaga del país. Allí ocupó cargos de alta responsabilidad, como gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.
Los ejes de lanueva etapa
A lo largo de su trayectoria, Fontana lideró procesos de reorganización, modernización y mejora de la eficiencia en sistemas de salud complejos. Su trabajo estuvo enfocado en áreas como la trazabilidad, la digitalización, la estandarización de procesos y la toma de decisiones basadas en datos.
Desde el Gobierno consideran que ese perfil será clave para encarar una etapa de cambios en la ANMAT, con el objetivo de reforzar los controles, optimizar recursos y evitar fallas que puedan poner en riesgo la salud pública.