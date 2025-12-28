Sistema penitenciario bajo la lupa

Allanaron al director del SPF por corrupción en la provisión de alimentos en Ezeiza

El director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, fue allanado por orden judicial en una causa que investiga la provisión de alimentos en mal estado para detenidos en el penal de Ezeiza. La pesquisa apunta a una presunta cartelización del servicio, uso de empresas pantalla y posibles maniobras para encubrir pruebas.