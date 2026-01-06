Recomendaciones de Anmat

Retirán del mercado una leche de fórmula para bebés en Santa Fe: qué pasó y qué productos están afectados

Anmat ordenó el retiro preventivo de varios lotes de leches de fórmula elaboradas y distribuidas por Nestlé Argentina por la posible presencia de una peligrosa bacteria. El producto se distribuyó también en localidades de la provincia de Santa Fe y las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlos.