Retirán del mercado una leche de fórmula para bebés en Santa Fe: qué pasó y qué productos están afectados

Anmat ordenó el retiro preventivo de varios lotes de leches de fórmula elaboradas y distribuidas por Nestlé Argentina por la posible presencia de una peligrosa bacteria. El producto se distribuyó también en localidades de la provincia de Santa Fe y las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlos.

Ante la detección de un posible riesgo sanitario en productos destinados a bebés, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de varios lotes de fórmulas infantiles.

La medida fue dispuesta luego de identificar la posible presencia de una bacteria que puede producir toxinas peligrosas para la salud de los lactantes, y los lotes afectados fueron distribuidos en distintos puntos del país, incluida la provincia de Santa Fe.

Alerta sanitaria

La medida comunicada por la ANMAT se enmarca en un monitoreo de calidad realizado por la empresa, que detectó que una de las materias primas utilizadas en la elaboración de las fórmulas podría contener la toxina Cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus.

Esta bacteria se encuentra comúnmente en el ambiente —como el suelo y el agua— y, aunque en muchos casos no causa problemas, puede formar esporas y producir toxinas capaces de generar intoxicaciones alimentarias en niños pequeños, con síntomas que van desde náuseas y vómitos hasta diarrea, dolor abdominal y fiebre si se ingieren productos contaminados.

La decisión de retirar los productos fue tomada de forma voluntaria por Nestlé Argentina S.A., en coordinación con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo, aun cuando hasta el momento no se hayan reportado casos de enfermedad asociados al consumo de estos lotes.

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO Presentación: 800 gMarca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO Presentación: 800 g

¿Qué productos fueron retirados y cómo identificarlos?

El retiro comprende fórmulas lácteas en polvo para lactantes de la marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO, en presentaciones de 400 g y 800 g, así como un lote del producto Nestlé Alfamino, importado desde Suiza y destinado a usos médicos específicos en bebés.

Los lotes afectados, con sus fechas de vencimiento, son los siguientes:

Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO – 400 gramos

Lote 517628872A – vence el 31/12/2026

Lote 524128872A – vence el 28/02/2027

Lote 524728872A – vence el 31/03/2027

Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO – 800 gramos

Lote 517628872A – vence el 31/12/2026

Lote 522828872A – vence el 28/02/2027

Lote 524128872A – vence el 28/02/2027

Lote 528928872A – vence el 30/04/2027

Lote 528928872B – vence el 30/04/2027

Lote 529028872A – vence el 30/04/2027

Lote 533228872B – vence el 31/05/2027

Lote 533328872A – vence el 31/05/2027

Nestlé Alfamino – 400 gramos (producto importado)

Lote 51690017Y1 – vence el 30/06/2027

Estos productos incluyen unidades comercializadas en la provincia de Santa Fe, por lo que las familias de la región deben prestar especial atención al número de lote y fecha de vencimiento si tienen o adquirieron estos artículos recientemente.

Marca: Nestlé Alfamino Presentación: 400 gMarca: Nestlé Alfamino Presentación: 400 g

¿Por qué es un riesgo para la salud?

La bacteria Bacillus cereus es capaz de producir distintas toxinas. La más conocida es la Cereulida, que puede causar dos tipos de cuadros clínicos alimentarios:

Síndrome emético: provoca náuseas y vómitos entre 1 y 6 horas después del consumo del alimento contaminado.

Síndrome diarreico: se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre entre 8 y 16 horas después de ingerir el producto.

Estos síntomas en lactantes pueden ser especialmente preocupantes debido a su vulnerabilidad y a la rapidez con que pueden deshidratarse y requerir atención médica. Por eso, las autoridades enfatizan que no se debe consumir ni preparar ninguna fórmula de los lotes mencionados.

Recomendaciones

El organismo estableció una serie de recomendaciones claras para los consumidores y distribuidores:

Para familias y cuidadores:

No utilizar ni dar de consumir los productos de los lotes mencionados.

Revisar el número de lote y fecha de vencimiento antes de usar o comprar formular infantil.

Consultar con un profesional de salud en caso de dudas o si un bebé presenta síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmula.

En caso de poseer alguno de los productos afectados, contactarse con Nestlé Argentina a través del 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico para obtener más información.

Para comercios y puntos de venta:

Retirar inmediatamente de los estantes y canales de venta todos los productos afectados, tanto físicos como virtuales.

Ponerse en contacto con sus proveedores para gestionar la devolución o reemplazo de los lotes involucrados.

