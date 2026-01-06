Retirán del mercado una leche de fórmula para bebés en Santa Fe: qué pasó y qué productos están afectados
Anmat ordenó el retiro preventivo de varios lotes de leches de fórmula elaboradas y distribuidas por Nestlé Argentina por la posible presencia de una peligrosa bacteria. El producto se distribuyó también en localidades de la provincia de Santa Fe y las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlos.
La medida fue dispuesta luego de identificar la posible presencia de una bacteria que puede producir toxinas peligrosas para la salud de los lactantes, y los lotes afectados fueron distribuidos en distintos puntos del país, incluida la provincia de Santa Fe.
Alerta sanitaria
La medida comunicada por la ANMAT se enmarca en un monitoreo de calidad realizado por la empresa, que detectó que una de las materias primas utilizadas en la elaboración de las fórmulas podría contener la toxina Cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus.
Esta bacteria se encuentra comúnmente en el ambiente —como el suelo y el agua— y, aunque en muchos casos no causa problemas, puede formar esporas y producir toxinas capaces de generar intoxicaciones alimentarias en niños pequeños, con síntomas que van desde náuseas y vómitos hasta diarrea, dolor abdominal y fiebre si se ingieren productos contaminados.
La decisión de retirar los productos fue tomada de forma voluntaria por Nestlé Argentina S.A., en coordinación con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo, aun cuando hasta el momento no se hayan reportado casos de enfermedad asociados al consumo de estos lotes.
¿Qué productos fueron retirados y cómo identificarlos?
El retiro comprende fórmulas lácteas en polvo para lactantes de la marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO, en presentaciones de 400 g y 800 g, así como un lote del producto Nestlé Alfamino, importado desde Suiza y destinado a usos médicos específicos en bebés.
Los lotes afectados, con sus fechas de vencimiento, son los siguientes:
Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO – 400 gramos
Lote 517628872A – vence el 31/12/2026
Lote 524128872A – vence el 28/02/2027
Lote 524728872A – vence el 31/03/2027
Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO – 800 gramos
Lote 517628872A – vence el 31/12/2026
Lote 522828872A – vence el 28/02/2027
Lote 524128872A – vence el 28/02/2027
Lote 528928872A – vence el 30/04/2027
Lote 528928872B – vence el 30/04/2027
Lote 529028872A – vence el 30/04/2027
Lote 533228872B – vence el 31/05/2027
Lote 533328872A – vence el 31/05/2027
Nestlé Alfamino – 400 gramos (producto importado)
Lote 51690017Y1 – vence el 30/06/2027
Estos productos incluyen unidades comercializadas en la provincia de Santa Fe, por lo que las familias de la región deben prestar especial atención al número de lote y fecha de vencimiento si tienen o adquirieron estos artículos recientemente.
¿Por qué es un riesgo para la salud?
La bacteria Bacillus cereus es capaz de producir distintas toxinas. La más conocida es la Cereulida, que puede causar dos tipos de cuadros clínicos alimentarios:
Síndrome emético: provoca náuseas y vómitos entre 1 y 6 horas después del consumo del alimento contaminado.
Síndrome diarreico: se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre entre 8 y 16 horas después de ingerir el producto.
Estos síntomas en lactantes pueden ser especialmente preocupantes debido a su vulnerabilidad y a la rapidez con que pueden deshidratarse y requerir atención médica. Por eso, las autoridades enfatizan que no se debe consumir ni preparar ninguna fórmula de los lotes mencionados.
Recomendaciones
El organismo estableció una serie de recomendaciones claras para los consumidores y distribuidores: