Comisión investigadora de fentanilo:
un consenso inédito en medio del dolor
Creada por unanimidad e integrada por todos los bloques de la Cámara baja, sumó la voz de familiares de las víctimas y del juez que sigue la causa. Y concluyó con 20 recomendaciones para que la tragedia no se repita.
La cifra de víctimas por uso de fentanilo contaminado o adulterado no es definitiva. La Justicia Federal sigue analizando historias clínicas. Foto: Archivo
Para una cifra aún indeterminada de familias, los primeros meses del año llegaron con una pesadilla: en abril se detectaron los primeros casos de muertes por el uso de fentanilo contaminado, una tragedia que fue creciendo con el transcurso de los días y meses, y por la que lleva adelante una investigación el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, la misma ciudad que registró el primer brote en el Hospital Italiano.
La comisión investigadora sobre víctimas de fentanilo contaminado fue creada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Archivo.
Aún no hay una cifra definitiva de muertes atribuidas a esta sustancia, elaborada y distribuida por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma: ¿124, 173? La indagación sigue su curso en el ámbito judicial. Pero en la Cámara de Diputados de la Nación, al cabo de un primer momento de cruces de alto voltaje político se decidió, con el impulso de las propias familias, la creación de una comisión investigadora.
La decisión fue por unanimidad, un hecho inédito sobre todo en un año legislativo que se caracterizó por fuertes disputas que, en más de una ocasión, tuvieron ribetes escandalosos.
La socialista Mónica Fein presidió la comisión, acompañada por Silvana Giúdici (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP). Allí estuvieron representados todos los bloques de la Cámara.
“Para mí -dice la rosarina que culminó su mandato como diputada nacional el 9 de diciembre-, fue una experiencia muy productiva, donde las familias tuvieron voz desde la primera hasta la última reunión”.
“En el Congreso pueden hablar expertos en distintos temas y luego los diputados y diputadas; así lo dice el reglamento. Pero en este caso, en cada reunión, las familias tuvieron la palabra”, insistió.
Otro hecho inédito lo constituyó la visita de ocho legisladores de distintas bancadas al juzgado a cargo de Kreplak.
“Recuerdo que comencé agradeciéndole porque con su actuación salvó vidas”. “Él nos marcó algunos grises que encontraba en la investigación. Por ejemplo que, si bien Anmat había actuado, no estaba claro cuáles habían sido las prácticas de fiscalización” y por eso “era difícil valorar la actuación del organismo”, que emitió un alerta nacional en mayo.
La otra novedad fue la presencia del juez en la comisión, donde expuso por 40 minutos, sin revelar detalles de la causa, pero si para hacer una cronología de los hechos que se sucedieron desde que se hizo cargo del caso.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa fentanilo expuso ante la comisión investigadora de Diputados el 19 de noviembre. Foto: Archivo
También allí estuvieron presentes las familias. Es sumamente revelador el testimonio del juez, que valoró la tarea legislativa pero indicó las dificultades que habían encontrado a lo largo de la indagación. Se puede rastrear en Youtube esa sesión del 19 de noviembre, como también las anteriores, incluida la del 3 de noviembre en la ciudad de Rosario y la que corresponde a la presentación del informe final, un mes después.
El de la comisión fue un trabajo muy serio: “Fueron 4000 fojas que tuvimos que leer porque estaba el informe del Hospital Italiano de La Plata (donde se detectaron los primeros casos), el de Anmat que resultó bastante incompleto, y del Ministerio de Salud de la Nación”.
Su titular, Mario Lugones, fue citado en más de una ocasión pero no asistió.
También “pedimos información a cuatro provincias: Santa Fe, Buenos Aires y CABA respondieron, pero Formosa no”.
Además, participaron las cámaras medicinales que representan a los laboratorios, tanto públicos como internacionales en el país.
“Estudiamos mucho, aprendimos e intentamos ceñirnos a que el informe final saliera también por unanimidad, con recomendaciones legislativas para evitar un episodio similar a futuro”, dice Fein. “Las familias nos pedían que esto no pueda volver a pasar”.
- Teniendo en cuenta que la investigación sigue adelante, ¿el año próximo puede llegar a funcionar una comisión de seguimiento en la Cámara?
- Se valoró el tema para que dentro de la Comisión de Salud se haga un seguimiento. Ayuda, una vez más, que las familias están muy movilizadas y activas para que continúe este compromiso (que incluyó 20 recomendaciones) que firmaron todos los bloques.
Algunos proyectos ya fueron presentados; por ejemplo, para el mejoramiento de la Anmat, la trazabilidad de los medicamentos y las condiciones de transparencia y antecedentes necesarios para poner un laboratorio.
La investigación por las responsabilidades del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado está a cargo del Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.Foto: Archivo
Entonces, otros diputados y diputadas que tienen mandato para los próximos años han tomado la responsabilidad de continuar con este tema.
Las familias, sobre todo Alejandro Ayala, cuyo hermano está en la lista de fallecidos, elaboró un proyecto para declarar el 13 de mayo como Día de la Memoria por las víctimas de fentanilo. Y lo presentamos como autoridades de la comisión y con otros aportes (entre ellos, Eduardo Valdés – UxP).
Es muy inusual que haya 173 personas víctimas de fentanilo que sale de un laboratorio habilitado. Es un llamado de atención por las cosas que no hicimos bien o que tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder.
- ¿Cuál es la cifra de víctimas que maneja la comisión?
- El primer dato fue de 33 casos, luego el juez habló de 124 pero se siguen buscando. Esa es una de las dificultades que planteó Kreplak en el rastreo de historias clínicas. El Hospital Italiano de La Plata, que fue el que alertó sobre la presencia de bacterias, tenía una cantidad de ampollas (1050) y tuvo 18 fallecidos y no se condice con otros centros de salud que con un número similar de ampollas no registraban muertes.
Después de pedir información a 58 efectores públicos y privados, hubo 9 que no dieron la información requerida y esto derivó en allanamientos. Entonces, ese número se sigue modificando.
- Son las historias clínicas que están en estudio por el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia.
- Es la documentación de los efectores allanados con historias clínicas en papel, lo que significa leer una por una. Por eso, una de las recomendaciones es ir hacia un sistema digital. Esto ayudó mucho en el caso del Italiano de La Plata que tenía las historias clínicas en digital.
Por eso el número de víctimas se sigue modificando; creo que puede haber casos sin detectar porque es una sustancia que se usa en las terapias, para casos graves.
- Si pero el plazo fue hasta el 9 de diciembre para los bloques que así lo quisieran pudieran incorporar observaciones. En el expediente están las observaciones y varios bloques presentaron las propias. En mi caso, acompañé una de Margarita Stolbitzer sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Hubo otras propuestas de Unión por la Patria, de La Libertad Avanza y de Democracia para Siempre.
Me parece una interesante práctica política la de poder coincidir en aquellas cosas que quedaban en el campo legislativo y sumar una mirada particular de cada sector político en lo que creía que hacía falta.