Funcionará hasta el 9 de diciembre

Fentanilo: Mónica Fein presidirá la Comisión Investigadora en el Congreso de la Nación

Entrevistará a familiares de víctimas, funcionarios y técnicos. No se plantea como una intromisión a la causa judicial, sino como un ámbito que pueda aportar, incluso, cambios en la legislación actual sobre el control de los medicamentos.