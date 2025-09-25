En Diputados

Debate del Presupuesto: primeros avances y unánime reclamo por la presencia de Caputo

La primera reunión concluyó sin grandes progresos. Se anunció la exposición del secretario de Hacienda la próxima semana, aunque la oposición pidió sin éxito reprogramar ante una eventual sesión. Unánime solicitud por la presencia del titular de Economía para discutir partidas para el próximo año y los alcances del salvataje anunciado por Estados Unidos.