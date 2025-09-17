Repercusiones

Pullaro sobre el presupuesto nacional: "No alcanza con el ajuste y el achique"

El mandatario valoró que el presidente Javier Milei haya abandonado "el estilo beligerante" en su comunicación. También rescató que se hayan contemplado áreas como salud y educación. Pero advirtió que "se quedó corto" en otros sectores, como el universitario.