Nestlé explicó los motivos del retiro de una leche de fórmula infantil en Argentina

El retiro preventivo de una leche de fórmula infantil generó inquietud entre padres y cuidadores en todo el país.
La compañía difundió un comunicado tras retirar de manera voluntaria algunos lotes de una fórmula infantil por la posible presencia de una toxina. Aseguró que no hay casos reportados y brindó recomendaciones para las familias.
El retiro preventivo de una leche de fórmula infantil generó inquietud entre padres y cuidadores en todo el país.
Frente a esta situación, Nestlé Argentina difundió un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la medida, aclaró el alcance del retiro y detalló las acciones que deben seguir quienes hayan adquirido los productos involucrados.
La empresa remarcó que se trata de una decisión adoptada por precaución y que hasta el momento no se registraron casos de enfermedad asociados al consumo de la fórmula.
En su mensaje, Nestlé informó que decidió retirar voluntariamente del mercado argentino determinados lotes de fórmulas infantiles tras detectar una posible presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.
Según explicó la compañía, la situación se originó en un ingrediente suministrado por un proveedor externo, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad alimentaria.
“El retiro se realiza de manera preventiva y en línea con nuestro compromiso con la calidad y la seguridad de los productos”, señaló la empresa en el comunicado difundido a través de agencias de noticias.
Además, subrayó que la medida fue adoptada aun cuando no se registraron reportes de consumidores afectados ni eventos adversos vinculados a los productos en cuestión.
Los productos alcanzados por el retiro son NAN 1 Optipro con HMO, en sus presentaciones de 400 y 800 gramos, y ALFAMINO, en envases de 400 gramos, correspondientes a lotes específicos distribuidos en el país.
Nestlé aclaró que el resto de su portafolio de fórmulas infantiles no se encuentra afectado y puede consumirse con normalidad.
En el mismo comunicado, la compañía pidió a las familias que hayan adquirido alguno de los lotes involucrados que no utilicen el producto y se comuniquen con el servicio de atención al consumidor para coordinar el reemplazo o la devolución. Para ello, puso a disposición el número telefónico 0800-999-8100 y un canal de contacto digital.
Nestlé también incluyó en su mensaje una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y cuidadores. En particular, indicó que si el bebé no presentó síntomas, no es necesario realizar consultas médicas de manera preventiva, aunque sí se recomienda suspender el uso del producto retirado.
En caso de que el niño presente síntomas gastrointestinales persistentes, como vómitos o malestar, se aconseja consultar con un profesional de la salud.
Desde el punto de vista sanitario, la cereulida es una toxina resistente al calor que, en determinadas concentraciones, puede provocar síntomas digestivos.
Sin embargo, la empresa remarcó que el retiro se realiza antes de que exista un riesgo concreto para la salud, como parte de un enfoque preventivo ampliamente utilizado en la industria alimentaria.
En paralelo al comunicado empresarial, las autoridades sanitarias nacionales fueron notificadas de la situación.
La ANMAT recomendó a los comercios retirar de la venta los lotes alcanzados por la medida y reforzó el pedido a los consumidores de no utilizar los productos identificados.
Estas acciones forman parte de los mecanismos habituales de control y vigilancia de alimentos, especialmente en aquellos destinados a poblaciones vulnerables como los lactantes.
Nestlé, por su parte, pidió disculpas por la preocupación que la medida pudiera generar y reafirmó su compromiso con la transparencia.
“Lamentamos cualquier inconveniente que esta situación pueda ocasionar a las familias”, expresó la empresa, al tiempo que aseguró que continuará colaborando con las autoridades y revisando sus procesos junto al proveedor involucrado.