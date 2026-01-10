Chiarella destacó el avance de la nueva ruta 96 como alternativa estratégica a la ruta 33
El intendente de Venado Tuerto participó de la apertura de sobres para los tramos 2 y 3 del corredor vial que unirá Chovet, El Jardín y Venado Tuerto, y remarcó su impacto en la integración regional y la seguridad vial.
Chiarella subrayó la importancia de la nueva traza provincial. Foto: Flavio Raina
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de la nueva ruta 96, actividad que tuvo lugar en las localidades de Carmen y Elortondo. Se trata del nuevo corredor vial que en su tramo 2 unirá Chovet con El Jardín, y en su tramo 3 conectará El Jardín con Venado Tuerto.
Chiarella expresó que la obra “va a seguir conectando al sur santafesino” y recalcó que la ruta 96 representa “más integración regional, desarrollo y crecimiento para Venado Tuerto junto al Gobierno de Santa Fe”.
En ese sentido, sostuvo que “todos sabemos el estado en el que están las rutas nacionales, en especial la ruta 33, los pastos altos, los pozos y el riesgo que genera”.
El proyecto conectará a todo el departamento General López siendo una alternativa a la ruta 33
Chiarella recordó que “ante esta situación, el Gobierno provincial le reclamó al Gobierno nacional que repare las rutas y corte el pasto, cosas básicas; lo hicimos los intendentes y la senadora Leticia Di Gregorio”.
Según detalló, “la otra opción era que transfieran las rutas nacionales al Gobierno de la provincia para poder repararlas, pero no pasó ninguna de las dos cosas, ni la cedieron a la provincia ni las repararon”.
Nuevo escenario
Frente a este escenario, señaló que “lejos de quedarnos de brazos cruzados, lo que hizo el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico fue decidir hacer una ruta nueva, la ruta 96”.
En esa línea, afirmó que “lo anunciamos en campaña, nadie creía que lo podíamos hacer, y ahora dimos un paso importante abriendo los sobres para el tramo 2 y el 3”. La obra completa permitirá unir la Circunvalación de Venado Tuerto con Miguel Torres como alternativa a la ruta 33.
Agradecimiento
El intendente enfatizó que “es una obra importante porque lo principal es que cuida la vida de la gente, de cada uno de los que va a poder transitar por esa ruta esquivando la ruta 33”.
La ruta 96 avanza en el sur santafesino y refuerza la conectividad regional
Finalmente, agradeció “al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por esta decisión que nos permite tener una nueva ruta, que nos permite tener una visión de futuro y por sobre todas las cosas, porque demuestra que cuando no hay corrupción en el Estado, la obra se puede llevar adelante”.