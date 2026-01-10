En el sur santafesino

Chiarella destacó el avance de la nueva ruta 96 como alternativa estratégica a la ruta 33

El intendente de Venado Tuerto participó de la apertura de sobres para los tramos 2 y 3 del corredor vial que unirá Chovet, El Jardín y Venado Tuerto, y remarcó su impacto en la integración regional y la seguridad vial.