La Canasta Básica Alimentaria cerró 2025 con una suba interanual del 22,7% en Reconquista

El informe elaborado por la Oficina de Estadísticas y Censos municipal reflejó un aumento mensual del 2,96% en diciembre y un comportamiento sostenido de los precios a lo largo del año.

 11:49
La Municipalidad de Reconquista informa los resultados del relevamiento mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente al mes de diciembre de 2025, realizado por la Oficina de Estadísticas y Censos, dependiente de la Coordinación de Vinculación Productiva.

Durante este período, los precios de los alimentos registraron una variación mensual del 2,96%, reflejando una aceleración respecto al mes anterior.

Una familia tipo necesitó $615.597 para la Canasta Básica Alimentaria en diciembre Una familia tipo necesitó $615.597 para la Canasta Básica Alimentaria en diciembre

De acuerdo con los valores relevados en supermercados de la ciudad, un hogar tipo 2 (compuesto por dos adultos y dos niños) necesitó durante diciembre un total de $615.597,37 para cubrir la canasta básica alimentaria, monto que representa el mínimo indispensable para garantizar una adecuada nutrición del grupo familiar.

La inflación anual superó el 22%

En términos interanuales, entre enero y diciembre de 2025, la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento acumulado del 22,71%.

Esta evolución se dio de manera gradual y sostenida a lo largo del año, con variaciones mensuales promedio cercanas al 1,7%, sin presentarse saltos abruptos, lo que aportó previsibilidad tanto a las familias como a los distintos actores del comercio local.

El comportamiento de la CBA en la ciudad de Reconquista evidenció una dinámica ordenada, contribuyendo a la estabilidad de los precios de los productos esenciales y al acompañamiento del poder adquisitivo de los hogares.

Este seguimiento periódico permite contar con información actualizada sobre la evolución del costo de vida en la ciudad y constituye una herramienta clave para el análisis y diseño de políticas públicas orientadas al acompañamiento y fortalecimiento de las familias reconquistenses.

