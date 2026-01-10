La Canasta Básica Alimentaria cerró 2025 con una suba interanual del 22,7% en Reconquista

La Municipalidad de Reconquista informa los resultados del relevamiento mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente al mes de diciembre de 2025, realizado por la Oficina de Estadísticas y Censos, dependiente de la Coordinación de Vinculación Productiva.
Durante este período, los precios de los alimentos registraron una variación mensual del 2,96%, reflejando una aceleración respecto al mes anterior.
Una familia tipo necesitó $615.597 para la Canasta Básica Alimentaria en diciembre
De acuerdo con los valores relevados en supermercados de la ciudad, un hogar tipo 2 (compuesto por dos adultos y dos niños) necesitó durante diciembre un total de $615.597,37 para cubrir la canasta básica alimentaria, monto que representa el mínimo indispensable para garantizar una adecuada nutrición del grupo familiar.
La inflación anual superó el 22%
En términos interanuales, entre enero y diciembre de 2025, la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento acumulado del 22,71%.
Esta evolución se dio de manera gradual y sostenida a lo largo del año, con variaciones mensuales promedio cercanas al 1,7%, sin presentarse saltos abruptos, lo que aportó previsibilidad tanto a las familias como a los distintos actores del comercio local.
El comportamiento de la CBA en la ciudad de Reconquista evidenció una dinámica ordenada, contribuyendo a la estabilidad de los precios de los productos esenciales y al acompañamiento del poder adquisitivo de los hogares.
Este seguimiento periódico permite contar con información actualizada sobre la evolución del costo de vida en la ciudad y constituye una herramienta clave para el análisis y diseño de políticas públicas orientadas al acompañamiento y fortalecimiento de las familias reconquistenses.